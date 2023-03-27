Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года

Как заверил Тимур Валеев, Ленин в свой парк обязательно вернётся — то место, которое он занимал, останется за ним. Сама скульптура, как мы писали ранее, отреставрирована: на данный момент ведутся работы над постаментом. Но установят памятник только через два года, когда закончат все работы, — и это в лучшем случае.