Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Как заверил Тимур Валеев, Ленин в свой парк обязательно вернётся — то место, которое он занимал, останется за ним. Сама скульптура, как мы писали ранее, отреставрирована: на данный момент ведутся работы над постаментом. Но установят памятник только через два года, когда закончат все работы, — и это в лучшем случае.
На мой взгляд, его возвращение сейчас нелогично. Потому что мы «зайдём» в реконструкцию, начнём «выносы» сетей, появится тут техника. Думаю, что будет правильнее, если памятник вернётся на момент завершения, итогового открытия.
Тимур Валеев
Напомним, что это уже как минимум пятый анонс возвращения памятника Ленину в его одноимённый парк. Назывались разные даты: апрель прошлого года, июнь, в последний раз — снова лето. Сама же эпопея со скульптурой длится уже третий год: подробнее о злоключениях вождя можно почитать в отдельном обзорном материале Бел.Ру.