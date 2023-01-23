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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Работящая, есть квартира: типичный житель Белгородской области глазами нейросети

Сегодня, 13:52
Фото: Bel.ru
белгородка глазами нейросети

Нейросеть нарисовала среднестатистического жителя Белгородской области

Журналисты «Бел.Ру» изучили данные Росстата по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, собрали досье на среднестатистического белгородца и загрузили его в нейросеть Midjourney.

Изучив отчёт по переписи населения России в 2020 году, опубликованный на сайте Росстата, корреспонденты «Бел.Ру» составили портрет типичного жителя региона. 

Среднестатистический белгородец — это мужчина или женщина в возрасте около 40 лет, работающий по найму, имеющий среднее профессиональное образование и проживающий в двухкомнатной квартире кирпичного дома 1971–1995 годов постройки. При этом женщин в регионе проживает больше, чем мужчин, поэтому мы начали рисовать именно с них. 

Такими нейросеть увидела белгородок. На наш взгляд, симпатичные, но слишком грустные:

белгородка глазами нейросетибелгородка глазами нейросети
белгородка глазами нейросетибелгородка глазами нейросети
белгородка глазами нейросети
Фото: 1MI

А чтобы девушкам не было так одиноко и грустно, мы попросили нарисовать им в компанию двух белгородцев. Парни оказались хоть куда:

белгородец глазами нейросетибелгородец глазами нейросети
белгородец глазами нейросетибелгородец глазами нейросети
белгородец глазами нейросети
Фото: 1MI

А как на ваш взгляд — соответствует действительности? Встречали таких белгородцев? Или, может, даже узнали кого-то конкретного?

Бонусом — так белгородцев нарисовала нейросеть ruDALLE-E Kandinsky. Без комментариев:

Фото: 1MI

Напомним, что нейросеть не в первый раз рисует Белгородскую область. Ранее корреспонденты «Бел.Ру» уже предлагали машинному интеллекту пофантазировать на тему нашего региона.

Как выглядят события в Белгородской области «глазами» нейросети
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#Артем Черненко#Нейросеть#Росстат#Перепись#Перепись населения#Общество#Эксклюзив#Нарочно не придумаешь#Белгородская область
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