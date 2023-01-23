Работящая, есть квартира: типичный житель Белгородской области глазами нейросети

Среднестатистический белгородец — это мужчина или женщина в возрасте около 40 лет, работающий по найму, имеющий среднее профессиональное образование и проживающий в двухкомнатной квартире кирпичного дома 1971–1995 годов постройки. При этом женщин в регионе проживает больше, чем мужчин, поэтому мы начали рисовать именно с них.