Работящая, есть квартира: типичный житель Белгородской области глазами нейросети

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Изучив отчёт по переписи населения России в 2020 году, опубликованный на сайте Росстата, корреспонденты «Бел.Ру» составили портрет типичного жителя региона.
Среднестатистический белгородец — это мужчина или женщина в возрасте около 40 лет, работающий по найму, имеющий среднее профессиональное образование и проживающий в двухкомнатной квартире кирпичного дома 1971–1995 годов постройки. При этом женщин в регионе проживает больше, чем мужчин, поэтому мы начали рисовать именно с них.
Такими нейросеть увидела белгородок. На наш взгляд, симпатичные, но слишком грустные:
А чтобы девушкам не было так одиноко и грустно, мы попросили нарисовать им в компанию двух белгородцев. Парни оказались хоть куда:
А как на ваш взгляд — соответствует действительности? Встречали таких белгородцев? Или, может, даже узнали кого-то конкретного?
Бонусом — так белгородцев нарисовала нейросеть ruDALLE-E Kandinsky. Без комментариев:
Напомним, что нейросеть не в первый раз рисует Белгородскую область. Ранее корреспонденты «Бел.Ру» уже предлагали машинному интеллекту пофантазировать на тему нашего региона.