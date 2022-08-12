Как выглядят события в Белгородской области «глазами» нейросети

Posted 12 августа 2022,, 09:26
Published 12 августа 2022,, 09:26
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Нейросети способны самостоятельно обучаться и развиваться, строя свой опыт на совершённых ошибках. Анализируя и обрабатывая информацию из какого-то конкретного источника, система способна создавать новые продукты. Журналисты «Бел.Ру» загрузили данные о самых интересных событиях в Белгородской области в нейросеть Midjourney, чтобы увидеть, как они выглядят цифровыми «глазами». Смотрите, что получилось.
Новость о том, что администрация белгородского губернатора купила бронеавтомобиль за 17,5 млн рублей, по мнению искусственного интеллекта, выглядит так:
Происшествие, при котором два человека пострадали после взрыва самогонного аппарата в Белгороде, можно изобразить так:
Поиск поставщика 2 млн луковиц тюльпанов за 47,6 млн рублей в областном центре цифровые «глаза» увидели следующим образом:
Журналисты «Бел.Ру» также попросили нейросеть показать открытие ресторана «Вкусно — и точка». Получилось, как на картинке журнала:
Так, по мнению искусственного интеллекта, будет выглядеть парк аттракционов возле Центрального пляжа:
Также мы загрузили в нейросеть информацию о том, что над Белгородом сработала система ПВО, и вот как данные обработала система:
Возможно, это связано с тем, что нейросеть путает Белгород с созвучным украинским городом Белгород-Днестровский, либо же на обработке данных сказывается географическое расположение Белгородской области по соседству с Украиной.
Если же из описания убрать слово «Белгород», выступление «Хора Турецкого» смотрится так:
А вот это редакция «Бел.Ру»: