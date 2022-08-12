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Posted 12 августа 2022,, 09:26

Published 12 августа 2022,, 09:26

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

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Как выглядят события в Белгородской области «глазами» нейросети

12 августа 2022, 09:26
Фото: Bel.ru

Нейросеть показала своё видение событий в Белгородской области

Нейросеть — метод в искусственном интеллекте, который учит компьютеры обрабатывать данные таким же способом, как и человеческий мозг. Как выглядят события в Белгородской области «глазами» нейросети, читайте ниже.

Нейросети способны самостоятельно обучаться и развиваться, строя свой опыт на совершённых ошибках. Анализируя и обрабатывая информацию из какого-то конкретного источника, система способна создавать новые продукты. Журналисты «Бел.Ру» загрузили данные о самых интересных событиях в Белгородской области в нейросеть Midjourney, чтобы увидеть, как они выглядят цифровыми «глазами». Смотрите, что получилось.

Новость о том, что администрация белгородского губернатора купила бронеавтомобиль за 17,5 млн рублей, по мнению искусственного интеллекта, выглядит так:

Происшествие, при котором два человека пострадали после взрыва самогонного аппарата в Белгороде, можно изобразить так:

Фото: ИА "Бел.Ру"

 

Поиск поставщика 2 млн луковиц тюльпанов за 47,6 млн рублей в областном центре цифровые «глаза» увидели следующим образом:

Фото: ИА "Бел.Ру"

 

Журналисты «Бел.Ру» также попросили нейросеть показать открытие ресторана «Вкусно — и точка». Получилось, как на картинке журнала:

Фото: ИА "Бел.Ру"

Не хуже нейросеть интерпретировала комплексный проект «Белого квартала» в центре Белгорода:

Фото: ИА "Бел.Ру"

А разбитые стёкла на остановке Щорса больше похожи на отрывки комиксов:

Фото: ИА "Бел.Ру"

Так, по мнению искусственного интеллекта, будет выглядеть парк аттракционов возле Центрального пляжа:

Фото: ИА "Бел.Ру"

А это топ самых богатых людей Белгородской области в 2021 году:

Фото: ИА "Бел.Ру"

Также мы загрузили в нейросеть информацию о том, что над Белгородом сработала система ПВО, и вот как данные обработала система:

Фото: ИА "Бел.Ру"

А ещё мы загрузили в нейросеть информацию о том, что глава региона Вячеслава Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад «Алёшка» и в Белгороде выступил «Хор Турецкого». Но на одном из четырёх изображений каждой серии отображался флаг соседнего государства.

Возможно, это связано с тем, что нейросеть путает Белгород с созвучным украинским городом Белгород-Днестровский, либо же на обработке данных сказывается географическое расположение Белгородской области по соседству с Украиной.

Если же из описания убрать слово «Белгород», выступление «Хора Турецкого» смотрится так:

Фото: ИА "Бел.Ру"

А вот это редакция «Бел.Ру»:

Фото: ИА "Бел.Ру"
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#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Нейросеть#Система#События#Кристина Семенчук
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