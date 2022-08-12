Как выглядят события в Белгородской области «глазами» нейросети

А ещё мы загрузили в нейросеть информацию о том, что глава региона Вячеслава Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад «Алёшка» и в Белгороде выступил «Хор Турецкого». Но на одном из четырёх изображений каждой серии отображался флаг соседнего государства.