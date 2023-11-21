Бесполезные курсы? Почему белгородцы судились с АНО Аяза Шабутдинова

Но уже в ходе рассмотрения дела на счёт Шевыряева от ответчика поступило в общей сумме 198 тыс. рублей — это на 51 тыс. рублей больше, чем по договору. В связи с этим Шевыряев просил не приводить в исполнение решение суда о взыскания стоимости договора и неустойки в размере 51 тыс. рублей. Кроме того, по этой же причине было решено не удовлетворять заявленные истцом требования, и в апреле этого года в деле была поставлена точка.