Бесполезные курсы? Почему белгородцы судились с АНО Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Так, один из истцов — Анна Дернова. В решении Корочанского районного суда от апреля 2022 года указано, что она требовала расторгнуть договор с АНО «Центр развития предпринимательства +» и взыскать с последней 188 888 рублей. Также Дерновая хотела получить с центра 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в 96,9 тыс. рублей за отказ добровольно удовлетворить требование потребителя.
Из материалов дела следует, что истец сперва заплатила за курсы 238 562 рублей, после чего решила отказаться от участия в обучении. Деньги Дернова потребовала обратно, после чего получила 168 572 рублей.
При этом суду не предоставили доказательств того, что истец получила график проведения дистанционных занятий и материалы для самостоятельной работы. Таким образом, в пользу Дерновой с «Центра развития предпринимательства» решили взыскать 229 888 рублей, в том числе 1000 рублей на компенсацию морального вреда и 40 тыс. рублей штрафа.
Характерно, но через время по этому делу было принято апелляционное решение: суд пришёл к выводу, что штраф нужно увеличить до 94,9 тыс. рублей. Но зато уменьшили госпошлину — на 511 рублей.
А вот другим двум истцам так не повезло. Одна из них, Анна Рябинина, обратилась в суд с похожими просьбами: расторжение договора с АНО «ЦРП», взыскание 199 тыс. рублей за обучение, 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 199 тыс. рублей по неустойке за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя и штраф в размере 102 тыс. рублей.
Ранее Рябинина также купила у организации обучающий курс. Назывался он «Сотка с Аязом: знания, помогающие заработать первые 100 000 рублей». В него входили такие разделы, как «Сотка» и «Скорость». Также участников семинара добавляли в Telegram-чат.
Иск удовлетворили, понизив лишь сумму неустойки до 100 тыс. рублей. Но областной суд Белгородской области пришёл к иному решению: судебная коллегия установила, что истец получила сертификат о прохождении курсов, а также попала в соответствующие чаты и получила доступ ко всем материалам обучения.
То обстоятельство, что в самом сертификате указано обучение по программе «Сотка с Аязом», а не «Скорость: практический курс по запуску прибыльного бизнеса», не является основанием для расторжения договора, поскольку из условий договора не следует, что сертификат будет выдаться с условием указания в нём на наименование именно курса «Скорость».
определение суда
Областной суд уже осенью определил отменить решение суда от марта 2023 года о взыскании средств и расторжении договора. Таким образом, в удовлетворении требований Рябининой отказали. Решение приняли 29 августа, мотивированную часть подготовили 13 сентября, обжаловать его можно в течение трёх месяцев.
Шевыряев Арсен Самвелович был третьим, кто подал иск к «ЦРП». Сам Шевыряев — уроженец Воркуты, а живёт он, судя по всему, в Москве, но обратился мужчина в суд именно белгородский. Помимо уже знакомых средств за обучение, штрафа, неустойки и моральной компенсации (уже в 10 тыс. рублей), Арсен Самвелович требовал компенсировать убытки в виде стоимости проезда и проживания в Москве, туда и обратно — на 8 тыс. рублей, а также компенсировать расходы за составление доверенности (2 тыс. рублей) и за услуги представителя (15 тыс. рублей).
В материалах дела указано, что Шевыряев на взятые в кредит деньги купил ответчика курс «Бизнес под ключ: инструменты комплексного развития бизнеса за 2 года». Истцу обещали создать бизнес и научить заработать на нём по 100 тыс. рублей в месяц, после чего перевести на следующие разделы. Но, по заявлению истца, этого не произошло, и уже на первом разделе обучения его убытки составили 60 тыс. рублей.
Поскольку никаких навыков и заработка курс не принёс, истец решил от него отказаться и вернуть денежные средства.
определение суда
Но уже в ходе рассмотрения дела на счёт Шевыряева от ответчика поступило в общей сумме 198 тыс. рублей — это на 51 тыс. рублей больше, чем по договору. В связи с этим Шевыряев просил не приводить в исполнение решение суда о взыскания стоимости договора и неустойки в размере 51 тыс. рублей. Кроме того, по этой же причине было решено не удовлетворять заявленные истцом требования, и в апреле этого года в деле была поставлена точка.
Ранее журналисты писали о том, что как минимум двое белгородцев дошли до суда из-за курсов задержанного Шабутдинова. Также Бел.Ру белгородец рассказал о своём негативном опыте посещения вебинара Аяза Шабутдинова: по его словам, он ушёл через полчаса после начала мероприятия — «стало неприятно». Самого же Аяза обвиняют в восьми эпизодах мошенничества: сейчас блогер находится в СИЗО.