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Аяз Шабутдинов

Как минимум двое белгородцев дошли до суда из-за курсов задержанного Шабутдинова

16 ноября 2023, 08:01
Фото: Bel.ru
Аяз Шабутдинов

RTVI: в 2023 году к «Like Центру» Шабутдинова подали рекордное число исков

Белгородцы подавали в суд дважды. В соседней Курской области обнаружился один иск, следует из информации канала RTVI. Других похожих дел в Центральном Черноземье журналисты не обнаружили.

Стало известно, сколько исков подавали белгородцы к «Like Центру» задержанного блогера Аяза Шабутдинова. Как выяснилось, в регионе на инфобизнесмена в суд подали дважды. Ещё одно дело было в Курской области.

В Центральном Черноземье недовольных учеников, за исключением Белгорода и Курска, больше не нашлось. Большинство исков подали москвичи — 64. Как выяснилось, минимальная цена курсов, по которым судились россияне, составила 150 тыс. рублей, а максимальная — 400 тыс. рублей.

Редакции удалось установить 15 истцов, бравших кредиты для оплаты курсов Шабутдинова. Всего в российских регионах, за исключением столицы, подали 30 исков.

Ранее белгородец рассказал о своём негативном опыте посещения вебинара Аяза Шабутдинова. По словам мужчины, он ушёл через полчаса после начала мероприятия.

Напомним, задержанного блогера обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Ему вменяют восемь эпизодов.

Количество исков к Аязу ШабутдиновуКоличество исков к Аязу Шабутдинову
Количество исков к Аязу Шабутдинову
Фото: RTVI
«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова
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