Как минимум двое белгородцев дошли до суда из-за курсов задержанного Шабутдинова

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Стало известно, сколько исков подавали белгородцы к «Like Центру» задержанного блогера Аяза Шабутдинова. Как выяснилось, в регионе на инфобизнесмена в суд подали дважды. Ещё одно дело было в Курской области.
В Центральном Черноземье недовольных учеников, за исключением Белгорода и Курска, больше не нашлось. Большинство исков подали москвичи — 64. Как выяснилось, минимальная цена курсов, по которым судились россияне, составила 150 тыс. рублей, а максимальная — 400 тыс. рублей.
Редакции удалось установить 15 истцов, бравших кредиты для оплаты курсов Шабутдинова. Всего в российских регионах, за исключением столицы, подали 30 исков.
Ранее белгородец рассказал о своём негативном опыте посещения вебинара Аяза Шабутдинова. По словам мужчины, он ушёл через полчаса после начала мероприятия.
Напомним, задержанного блогера обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Ему вменяют восемь эпизодов.