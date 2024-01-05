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В белгородском магазине установили тележку с набором для оказания первой помощи

В белгородском магазине установили тележку с набором для оказания первой помощи

5 января 2024, 18:16
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Набор обнаружили в «Пятёрочке» напротив «Маяка», сообщает Telegram-канал «Трудный Токов».

В белгородской «Пятёрочке» напротив универмага «Маяк» обнаружили тележку с набором для оказания первой помощи. В набор входят бинты, вата, средства для наложения шины, вода и т. д. В магазине уточнили, что и в других супермаркетах сети такие тележки должны стоять.

Однако, сообщает канал, в «Пятёрочке» на пересечении 50-летия Белгородской области и Николая Островского подобного набора не оказалось. Возможно набор ещё не успели разместить.

Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»

Напомним, что 30 декабря во время обстрела был затронут район возле «Маяка». Возле универмага появился стихийный мемориал, куда белгородцы несут цветы.

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#Общество#Магазин#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Первая помощь#Обстрел ВСУ
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