В белгородском магазине установили тележку с набором для оказания первой помощи

В белгородской «Пятёрочке» напротив универмага «Маяк» обнаружили тележку с набором для оказания первой помощи. В набор входят бинты, вата, средства для наложения шины, вода и т. д. В магазине уточнили, что и в других супермаркетах сети такие тележки должны стоять.