В белгородском магазине установили тележку с набором для оказания первой помощи

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В белгородской «Пятёрочке» напротив универмага «Маяк» обнаружили тележку с набором для оказания первой помощи. В набор входят бинты, вата, средства для наложения шины, вода и т. д. В магазине уточнили, что и в других супермаркетах сети такие тележки должны стоять.
Однако, сообщает канал, в «Пятёрочке» на пересечении 50-летия Белгородской области и Николая Островского подобного набора не оказалось. Возможно набор ещё не успели разместить.
Напомним, что 30 декабря во время обстрела был затронут район возле «Маяка». Возле универмага появился стихийный мемориал, куда белгородцы несут цветы.