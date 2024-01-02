Белгородец спас пятерых раненных у «Маяка» при атаке ВСУ на город

Несовместимые с жизнью ранения во время взрывов в Белгороде получили 25 человек, в том числе пятеро детей. Несколько из них скончались позже в больницах. Ранены ещё 109 человек. 25 из них на самолёте перевезли на дальнейшее лечение в Москву. 1 января федеральный Минздрав сообщил, что у пятерых из них состояние средней степени тяжести, у остальных 20 — тяжёлое.