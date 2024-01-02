Белгородец спас пятерых раненных у «Маяка» при атаке ВСУ на город

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Участник территориальной самообороны Денис Алпеев одним из первых оказался возле «Маяка». Он накладывал жгуты, повязки раненым, фактически спас пять человек. К нему присоединилась другая участница самообороны Гузель Артюхова, мать двоих детей, отметил губернатор.
Также глава региона рассказал, что в приведении города в порядок в ночь после обстрела приняли участие более двух тысяч человек. Среди них была и Екатерина Мурысева, которая услышала призыв о помощи и вместе с мужем всю ночь помогала в восстановлении.
Несовместимые с жизнью ранения во время взрывов в Белгороде получили 25 человек, в том числе пятеро детей. Несколько из них скончались позже в больницах. Ранены ещё 109 человек. 25 из них на самолёте перевезли на дальнейшее лечение в Москву. 1 января федеральный Минздрав сообщил, что у пятерых из них состояние средней степени тяжести, у остальных 20 — тяжёлое.
Повреждения во время атаки на город получили минимум 60 многоквартирных домов и 12 домов в частном секторе. Повреждено или полностью уничтожено 166 автомобилей.
Семьи погибших получат выплату в 3 млн рублей. Раненые, здоровью которых причинён средний или тяжёлый ущерб, — по 500 тысяч рублей.
3 января в пострадавших домах начнут вставлять окна. Общая площадь работ — более 3700 квадратных метров. Также придётся восстановить социальные объекты, планируют начать работу и с коммерческими объектами.