bel.ru
ГлавноеВсе новости

Автобусы

Выбрать дату
Октябрь
Зачем в Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при РО?
17 октября, 09:30
Ремонт вопреки здравому смыслу? Жители недовольны реконструкцией дороги в Белгороде
14 октября, 12:39
«Огонь закрывает вход»: для чего придумали новые правила для белгородских водителей?
10 октября, 07:27
Восстановлению не подлежат: как сильно пострадали автобусы от обстрелов ВСУ
9 октября, 06:30
В Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности
7 октября, 14:17
Пустят ли дополнительные автобусные маршруты по Новому мосту в Белгороде?
7 октября, 13:07
Новые автобусы с кондиционерами появятся на семи маршрутах в Белгороде и районе
7 октября, 07:48
Сентябрь
Как сельди в бочке: автобус на белгородском маршруте стал недостаточно вместительным
27 сентября, 13:50
Как бы есть, но как бы нет: в Белгороде существует остановка-призрак
20 сентября, 12:05
Школьного автобуса нет, пришлось везти губернатору: девочки пожаловались Гладкову
16 сентября, 14:54
Белгородские родители жалуются, что им приходится самим покупать бронеплёнку в школу
9 сентября, 12:31
Август
Один белгородский автобус будет ездить по другой схеме. Что изменится?
30 августа, 13:18
«Жёлтые автобусы — угроза»: школьники в белгородском приграничье остались без подвоза
29 августа, 14:34
Будут ли автобусы в Белгороде ехать без остановок при ракетной опасности?
26 августа, 11:56
Осенние нацпроекты улучшат качество общественного транспорта в Белгородской области
22 августа, 11:28
С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф
20 августа, 12:57
Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
14 августа, 13:23
Водители категории D — как доктора наук: как устранить нехватку водителей автобусов
7 августа, 06:51
Долой автомобили: как убедить водителей пересесть на общественный транспорт
6 августа, 12:32
Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?
5 августа, 12:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика