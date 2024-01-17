Бункеры, бокс и загадочная премия: чем Демидов запомнился белгородцам за год работы?

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Редакция Бел.Ру решила выбрать не сложные экономические или социальные истории, а запомнившиеся и иногда забавные.
На следующий же день после вступления в должность Валентин Демидов оставил в своём Telegram-канале следующее сообщение:
Лучше же, когда в бункере окна открыты?
Очень быстро запись удалили, но успевшие увидеть её белгородцы всё равно не поняли, о каком бункере идёт речь. Через время в канале мэра появилось абсолютно такое же сообщение, но бункер был уже в кавычках. Затем Демидов опубликовал и поспешное объяснение:
Никогда не понимал, почему в зале заседаний мэрии всегда закрыты окна. Как в «бункере». Сегодня окна открыли, правда стало лучше? Планирую проводить открытые совещания с участием СМИ не реже 1 раза в месяц. Хочу, чтобы горожане понимали, какие вопросы на них обсуждаются и какие решения принимаются.
Что это было — сказать сложно. Либо перед белгородцами разыграли гениальную пиар-акцию нового канала мэра, либо эсэмэмщик горадминистрации в тот день лишился премии.
Так вышло, что через год «бункеры» действительно появились на улицах Белгорода. Без окон, без дверей, но зато из бетона — чтобы защитить людей от обстрелов. Идея установить укрытия принадлежит как раз Демидову.
Скульптура бабушки с флагом СССР из Харьковской области долгое время радовала прохожих на улице 50-летия Белгородской области. И должна была радовать ещё долго — так Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в мэрии.
Но 50-летия бабушки на улице 50-летия региона не состоялось. Через два месяца скульптуру перенесли в новое место. О решении сообщил лично Валентин Демидов.
Фигура бабушки с флагом, которая стала одним из символов СВО, была создана по инициативе и за счёт средств граждан. Скульптура находилась долгое время на балконе одного из магазинов на Белгородском Арбате. Сейчас фигуру привели в порядок после длительного нахождения на улице.
Валентин Демидов
Так фигура оказалась в музее на улице Мичурина.
За две недели до выборов Демидов поделился мотивационным роликом. На кадрах тогда ещё врио мэра активно бил грушу и прыгал на скакалке. Оказалось, что бокс — страсть чиновника.
Полюбив этот вид спорта однажды в юности, возвращаюсь к нему всю свою жизнь. Задача не из простых: лишние 15 кг и одна тренировка в неделю, но я не сдамся просто так.
Валентин Демидов
Сбросил ли за год Демидов 15 килограммов — неизвестно. Но искренность мэра белгородцы оценили: под спортивным постом набралось 154 «лайка».
Правда, одной лишь искренности на работе в горадминистрации оказалось недостаточно. Летом губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал власти Белгорода за медленную работу по согласованию места для постройки нового ФОКа. Глава региона сделал вывод, что городу спорт не нужен.
Если Белгород не находит площадку, если ему ФОК не нужен, если ему не нужно развитие спорта, то давайте отдадим тем, кому он нужен. Есть такая поговорка: «Хлеб за брюхом не ходит». Я фиксирую, что спорт Белгороду не интересен.
Вячеслав Гладков
Тогда Демидов был в командировке в Китае, но позже решать вопрос пришлось именно ему. В октябре в области прошла «Губернаторской эстафета». Победила на ней команда Белгорода, членом которой, судя по фотографиям, был и Демидов. Спортивная подготовка не прошла даром: в качестве приза городу вручили сертификат на строительство столь нужного ФОКа.
Летом депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода Валентина Демидова за исполнение муниципального бюджета в первом полугодии 2023 года. Сумму выплаты при этом не называли.
Многим стало интересно, сколько получил чиновник за хорошую работу. Журналисты нескольких изданий отправили запрос, чтобы узнать точную сумму. Но столкнулись с неожиданным: оказывается, сведения содержат персональные данные и составляют специально охраняемую законом тайну.
Иными словами, узнать точные цифры так никому и не удалось. А позже Демидов получил ещё одну премию — 28 ноября, в день его рождения.
В декабре Белгородскую область основательно засыпало снегом. Шутили даже, что проводят новый фестиваль — «Белгород в снегу». На борьбу с зимними осадками выходили не только коммунальщики, но даже чиновники. Например, мэр Старого Оскола Андрей Чесноков взялся за лопату сам.
Мэр Валентин Демидов за уборкой снега замечен не был. Зато белгородцы рассказали другую историю: якобы глава горадминистрации подходил утром к людям на остановках и спрашивал, посыпают ли улицы песком.
Я посмотрел вниз и сказал ему: «Ну да, посыпали, там же кеся-меся под ногами»,
— сообщил удивлённый белгородец.
Похоже, без мэра Белгороду всё же никуда. Взять хотя бы ситуацию с жёлто-синей плиткой в подземном переходе на «Родине». Уехал глава в командировку — и цвета выбрать не смогли, и ФОК упустили.
Посмотрим, как себя проявит Демидов в новом 2024 году. Судя по январским событиям, год обещает быть насыщенным.