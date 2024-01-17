Бункеры, бокс и загадочная премия: чем Демидов запомнился белгородцам за год работы?

Тогда Демидов был в командировке в Китае, но позже решать вопрос пришлось именно ему. В октябре в области прошла «Губернаторской эстафета». Победила на ней команда Белгорода, членом которой, судя по фотографиям, был и Демидов. Спортивная подготовка не прошла даром: в качестве приза городу вручили сертификат на строительство столь нужного ФОКа.