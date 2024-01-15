Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок

О том, что остановки в Белгороде обезопасят, стало известно ещё 9 января — этим начинала заниматься администрация города. Первые мешки с песком и блоки стали появляться на остановках к вечеру 11 января, но тогда многие горожане задались вопросом, надёжные ли это конструкции и защитят ли они от обстрелов. Позже в городе начали устанавливать модульные конструкции, которые делают для Минобороны.