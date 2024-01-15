Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
За последние дни в Белгороде укрепили более 40 автобусных остановок: установили 22 бетонные конструкции, а 21 павильон обложили песком. Всего в столице региона планируется укрепить более 400 остановок.
Кроме этого, установлено три модульные конструкции — их надёжность проверили в минувшие выходные путём испытаний. В скором времени на остановках появится больше модульных конструкций, но придётся немного подождать: по словам губернатора, понадобится время на их изготовление. Сегодня, 15 января, на остановках начнут устанавливать ещё 10 модульных конструкций.
Глава региона Вячеслав Гладков спросил мнение белгородцев: на правильном ли месте были установлены конструкции для защиты от обстрелов.
О том, что остановки в Белгороде обезопасят, стало известно ещё 9 января — этим начинала заниматься администрация города. Первые мешки с песком и блоки стали появляться на остановках к вечеру 11 января, но тогда многие горожане задались вопросом, надёжные ли это конструкции и защитят ли они от обстрелов. Позже в городе начали устанавливать модульные конструкции, которые делают для Минобороны.
В надёжности конструкций жителей заверил глава регионального минтранса Евгений Евтушенко, а 13 января блоки, которыми укрепляют остановки, проверили в ходе испытаний: конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря.