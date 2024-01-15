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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Укреплённая остановка

Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок

15 января 2024, 06:28
Фото: Bel.ru
Укреплённая остановка

В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

В настоящий момент укреплено только 46 остановок из более чем 400. Павильоны укрепляют также мешками с песком. Помимо этого, уже появилось три модульные конструкции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За последние дни в Белгороде укрепили более 40 автобусных остановок: установили 22 бетонные конструкции, а 21 павильон обложили песком. Всего в столице региона планируется укрепить более 400 остановок.

Кроме этого, установлено три модульные конструкции — их надёжность проверили в минувшие выходные путём испытаний. В скором времени на остановках появится больше модульных конструкций, но придётся немного подождать: по словам губернатора, понадобится время на их изготовление. Сегодня, 15 января, на остановках начнут устанавливать ещё 10 модульных конструкций.

Глава региона Вячеслав Гладков спросил мнение белгородцев: на правильном ли месте были установлены конструкции для защиты от обстрелов.

О том, что остановки в Белгороде обезопасят, стало известно ещё 9 января — этим начинала заниматься администрация города. Первые мешки с песком и блоки стали появляться на остановках к вечеру 11 января, но тогда многие горожане задались вопросом, надёжные ли это конструкции и защитят ли они от обстрелов. Позже в городе начали устанавливать модульные конструкции, которые делают для Минобороны.

В надёжности конструкций жителей заверил глава регионального минтранса Евгений Евтушенко, а 13 января блоки, которыми укрепляют остановки, проверили в ходе испытаний: конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря.

В Белгороде установили первые крытые бетонные укрытия от обстрелов
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