«Задача не выполнена»: Демидов — об уборке обледеневших тротуаров в Белгороде

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Мэр Белгорода Валентин Демидов раскритиковал работу Белгорблагоустройства по содержанию тротуаров. По его словам, задача не выполнена. Градоначальник добавил, что ситуация с ними обстоит хуже, чем с дорожным полотном.
Если с содержанием улично-дорожной сети удалось ситуацию изменить в лучшую сторону <…>, то по тротуарам, к сожалению, всё намного хуже.
Валентин Демидов
Сообщается, что управы фиксируют срыв сроков по многим территориям. Это говорит о неправильном планировании работы и недостаточном контроле со стороны руководства БГБ, считает мэр. В частности, власти поручали организовать работы с помощью подрядчиков на участках, где коммунальное предприятие не справляется с обработкой. Сделать это в БГБ не смогли.
Как видим, задача не выполнена.
Валентин Демидов
Руководство Белгорблагоустройства получило выговор. Также коммунальщиков обязали исправить ситуацию.
Ранее сообщалось, что УК в Белгороде не справляются с уборкой снега на улицах. Вскоре стало известно, что город получит дополнительную технику для чистки снега.