«Задача не выполнена»: Демидов — об уборке обледеневших тротуаров в Белгороде

Сообщается, что управы фиксируют срыв сроков по многим территориям. Это говорит о неправильном планировании работы и недостаточном контроле со стороны руководства БГБ, считает мэр. В частности, власти поручали организовать работы с помощью подрядчиков на участках, где коммунальное предприятие не справляется с обработкой. Сделать это в БГБ не смогли.