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Лёд на тротуаре

«Задача не выполнена»: Демидов — об уборке обледеневших тротуаров в Белгороде

20 декабря 2023, 08:20
Фото: 1MI
Лёд на тротуаре

В мэрии Белгорода раскритиковали БГБ за ситуацию с тротуарами

Если с содержанием дорог ситуация изменилась в лучшую сторону, то с тротуарами всё намного хуже. Городские власти считают, что причинами стали неправильное планирование и недостаточный контроль со стороны руководства Белгорблагоустройства.

Мэр Белгорода Валентин Демидов раскритиковал работу Белгорблагоустройства по содержанию тротуаров. По его словам, задача не выполнена. Градоначальник добавил, что ситуация с ними обстоит хуже, чем с дорожным полотном.

Если с содержанием улично-дорожной сети удалось ситуацию изменить в лучшую сторону <…>, то по тротуарам, к сожалению, всё намного хуже.
Валентин Демидов

Сообщается, что управы фиксируют срыв сроков по многим территориям. Это говорит о неправильном планировании работы и недостаточном контроле со стороны руководства БГБ, считает мэр. В частности, власти поручали организовать работы с помощью подрядчиков на участках, где коммунальное предприятие не справляется с обработкой. Сделать это в БГБ не смогли.

Как видим, задача не выполнена.
Валентин Демидов

Руководство Белгорблагоустройства получило выговор. Также коммунальщиков обязали исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что УК в Белгороде не справляются с уборкой снега на улицах. Вскоре стало известно, что город получит дополнительную технику для чистки снега.

«Нечищено от слова совсем». УК Белгорода не справляются с уборкой снега на улицах
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#Город#Белгородская область#Снег#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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