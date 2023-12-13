«Протоптали сами»: жители Белгородской области «расчехляют» лопаты из-за снегопада

Но это только одна сторона. На другой — реальная проблема, о решении которой жители Белгородской области просят каждый день. Неочищенные дороги, троутары и дворы мешают нормальной жизни городов, посёлков и деревень. Родители школьников беспокоятся о том, что их дети утопают в сугробах, школьные автобусы в них застревают. То же самое касается родителей детей более младшего возраста. В комментариях люди предупреждают друг друга, что попасть в образовательное учреждение будет трудно, потому время выхода из дома нужно рассчитать с опорой на это — выйти раньше.