«Протоптали сами»: жители Белгородской области «расчехляют» лопаты из-за снегопада

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В последние дни Белгородскую область активно засыпает снегом. Однако его уборка не такая активная, отмечают многие жители области. И не только они.
«Претензии у меня есть к Старому Осколу и к Губкину, потому что это было в воскресенье. Метели не было, а техники я не увидел. Общие магистрали и основные улицы почищены. Претензий нет, но второстепенные дороги не чищены. А частный сектор не чистят вообще. Плюс в Губкине наблюдается затруднение выезда со второстепенных дорог, то есть, КМУ прошли, брустверы засыпали, засыпали все второстепенные улицы, и больше никто не выехал».
Сергей Довгалюк, заместитель губернатора белгородской области по ЖКХ
К тому же, недавно Валентин Демидов проверил, как справляются с уборкой снега на дорогах и во дворах в Белгороде. Видимо, «нагоняй» на оперсовещании подействовал на совесть. В итоге, после проверки обстановки в МКД, шести УК поставили неудовлетворительную оценку за работу. А вот каким, неизвестно.
Дачная и Сумская в Белгороде сегодня, на удивление, выглядят более-менее прилично. Особенно для жителей Дачной (на первом фото) проезд техники стал сегодня приятным сюрпризом:
Так, а что со Старым Осколом и Губкином? Редакция Бел.Ру проследила, что об этом пишут сами жители муниципалитетов в интернете. И тут ещё один признанный «втык». Сегодня утром мэр Старого Оскола Андрей Чесноков и сам вязлся за лопату. «Решили с командой помочь нашим коммунальщикам, тем, кто занимается ручной уборкой снега», написал чиновник. Под постом много комментариев. Вот тут и обнаружился раскол во мнениях. Кто-то жалуется на работу УК и коммунальщиков, отстаивая свои права налогоплательщика, а кто-то призывает взяться за лопату и «не ныть»:
А кто-то просто рассказывает, что дорогу себе «сами протоптали»:
Нашлись и те, кто просил поделиться лопатой. Или хвалили мэра за то, что он и с лопатой, и в шапке. Даже напомнили про необходимость перчаток зимой.
Среди них мелькали комментарии и весьма пессимистические, и с продолжением жалоб на работу:
«Хватит в Африку играть, на дворе 21-й век!»
Многие старооскольцы предложили Андрею Чеснокову посетить и другие части муниципалитета, чтобы помочь жителям. Почистить двор, выкопать автобус у школы, составить компанию в уборке снега или дружно очистить от снега весь город. Разнообразие. И чтобы поплакать, и посмеяться.
Также в редакцию Бел.Ру старооскольцы присылают фото и видео, на которых видно, что уборка снега несколько «застопорилась».
Интересные диалоги завязались и у жителей Губкина, которых засыпало снегом не меньше. Хотя кому-то и этого показалось мало, поэтому попросили «добавки» у старооскольцев, между призывами гордо носить звание налогоплательщика.
Тему налогов затронули губкинцы и с другой стороны, задав вопрос о том, для чего они их выплачивают, если работу свою службы выполнять не хотят или выполняют плохо — снег-то всё-таки не везде убран.
Кстати, между недовольствами, сообщением адресов, где необходима очистка от снега, и перепалками, даже подняли философские темы. Губкинская мудрость гласит, что лопата дана людям, чтобы каждый мог стать хорошим человеком, даже если она висит на стене вместо шпаги. Получается, по наказу Антона Павловича Чехова и других народных мудростей, и лопата раз в год стреляет.
Но это только одна сторона. На другой — реальная проблема, о решении которой жители Белгородской области просят каждый день. Неочищенные дороги, троутары и дворы мешают нормальной жизни городов, посёлков и деревень. Родители школьников беспокоятся о том, что их дети утопают в сугробах, школьные автобусы в них застревают. То же самое касается родителей детей более младшего возраста. В комментариях люди предупреждают друг друга, что попасть в образовательное учреждение будет трудно, потому время выхода из дома нужно рассчитать с опорой на это — выйти раньше.
Работающие белгородцы с трудом добираются до места работы и пешком, и на авто. Транспорт приходится откапывать не только от снега, который выпал сам, но и от того, которым автомобили засыпали сверху ещё и при его уборке. Несмотря на это много и тех, кого всё устраивает. Ведь снег зимой — это нормально. А убрать его можно и самостоятельно.
Вчера на прямой трансляции Вячеславу Гладкову задавали много вопросов на эту тему и просили отреагировать на жалобы белгородцев. А ведь где-то это и сработало. О таком, например, доложил белгородский блогер Сан Саныч из Валуйского горокруга и попросил премировать их тракториста:
«Свежие новости из Валуйского округа. Вчера вечером посмотрели мы губернатора, на многие вопросы губернатор наш дал ответы. Прозвучали даже вопросы из села Рождествено. Что я хочу сказать, дорогие друзья! У нас в селе Рождествено дорогу уже чистят. С пяти часов утра тракторист наш уже работает. Уважаемый Алексей Иванович (Дыбов — прим. ред.), если не трудно, выпишите, пожалуйста, премию нашему трактористу».
Однако в нескольких районах в выходные дни заметили, что после снежной бури количество снегоуборочной техники на улицах резко сокращалось. Речь идёт о Короче, Новом Осколе, Алексеевке и Ровеньках, а также о Старом Осколе и Губкине. В последних двух городах были очищены только основные дороги, а до второстепенных улиц и частных секторов коммунальные службы не успели добраться.
Кроме того, в Старом Осколе министр проверил несколько жилых дворов и обнаружил, что там отсутствуют дворники. В течение недели проведут встречу с управляющими компаниями и, при необходимости, заменят их.