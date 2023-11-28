Ко дню рождения? Мэр Белгорода снова получит премию за исполнение городского бюджета

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В этот раз премию Демидов получит за исполнение городского бюджета Белгорода за девять месяцев 2023 года. При этом на заседании не было даже намёка на размер выплаты, только то, что её осуществят «в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели».
Похожая ситуация была и в прошлый раз. В июле на 63-й сессии горсовета мэра премировали за исполнение бюджета в первом полугодии 2023 года, то есть, за шесть месяцев. В этот раз к ним прибавили ещё три месяца.
Тогда журналистка Бел.Ру обратилась в администрацию с запросом, чтобы выяснить, сколько же всё-таки денег получит Валентин Валентинович. Но там ответили, что сумма его премии охраняется законом, а если хотите посмотреть документ о мерах поощрения муниципальных служащих — ищите в городской газете за 2014 год.
Отметим, что сегодня у мэра Белгорода день рождения, что наталкивает на мысль: не решил ли сделать горсовет подарок любимому мэру?