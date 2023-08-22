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Жёлтую и синюю плитку в переходе Белгорода объяснили технической ошибкой

В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины

22 августа 2023, 07:18
Фото: Kandinsky

Жёлтую и синюю плитку в переходе Белгорода объяснили технической ошибкой

В мэрии Белгорода в ответ на запрос Бел.Ру сообщили, что плитку другого цвета в переходе на «Родине» начали выкладывать из-за «технической ошибки».

Не так давно в Белгороде случился скандал: в подземном переходе на «Родине» подрядчик выложил плитку в цветах украинского флага. На данный момент ошибку уже исправляют. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, из-за чего вообще произошло недоразумение.

Напомним, что изначально в переходе планировали выложить плитку белую и синюю — в цветах флага Белгорода. Как объяснили в мэрии, имела место ошибка.

По информации подрядчика, произошла техническая ошибка в момент передачи проектных решений на завод-изготовитель в виде заявки на изготовление плитки.
пресс-служба мэрии

Никаких решений по изменению цвета при этом не принималось. Решение о демонтаже плитки приняли после выезда на место и обнаружения несоответствий с изначальным планом.

Скандал из-за жёлтой и синей плитки разгорелся после того, как в Сети появилось фото, на котором было видно необычное цветовое решение. Белгородцев этот выбор удивил. Уже на следующий день на фоне возмущений в переходе приступили к демонтажу плитки. Мэр Валентин Демидов заявил, что выполнявшее работы лицо «отступило от выбранных цветовых решений».

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