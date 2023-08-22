В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Не так давно в Белгороде случился скандал: в подземном переходе на «Родине» подрядчик выложил плитку в цветах украинского флага. На данный момент ошибку уже исправляют. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, из-за чего вообще произошло недоразумение.
Напомним, что изначально в переходе планировали выложить плитку белую и синюю — в цветах флага Белгорода. Как объяснили в мэрии, имела место ошибка.
По информации подрядчика, произошла техническая ошибка в момент передачи проектных решений на завод-изготовитель в виде заявки на изготовление плитки.
пресс-служба мэрии
Никаких решений по изменению цвета при этом не принималось. Решение о демонтаже плитки приняли после выезда на место и обнаружения несоответствий с изначальным планом.
Скандал из-за жёлтой и синей плитки разгорелся после того, как в Сети появилось фото, на котором было видно необычное цветовое решение. Белгородцев этот выбор удивил. Уже на следующий день на фоне возмущений в переходе приступили к демонтажу плитки. Мэр Валентин Демидов заявил, что выполнявшее работы лицо «отступило от выбранных цветовых решений».