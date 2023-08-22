В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины

Скандал из-за жёлтой и синей плитки разгорелся после того, как в Сети появилось фото, на котором было видно необычное цветовое решение. Белгородцев этот выбор удивил. Уже на следующий день на фоне возмущений в переходе приступили к демонтажу плитки. Мэр Валентин Демидов заявил, что выполнявшее работы лицо «отступило от выбранных цветовых решений».