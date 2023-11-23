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Гололёд

«Удовлетворительно»: мэр Демидов дал оценку уборке Белгорода от снега и льда

23 ноября 2023, 06:41
Фото: Bel.ru
Гололёд

Мэр Белгорода поручил усилить работу по очистке тротуаров у МКД

Валентин Демидов провёл совещание с заместителями и руководством Белгорблагоустройства. В ходе собрания они обсудили проделанную работу по уборке снега. Градоначальник оценил результаты и сообщил об ожидаемой гололедице в выходные.

Выяснилось, что были зафиксированы некоторые нарушения графиков по маршрутам движения техники. Заместитель мэра по ЖКХ и гендиректор Белгорблагоустройства взяли вопрос на собственный контроль.

В целом же, отмечает Демидов, коммунальные службы отработали удовлетворительно: основные магистрали обработали быстро, а тротуаров очистили больше, чем в прошлом году.

Были нарекания по очистке основных пешеходных маршрутов управляющими компаниями, поэтому запланировал на ближайшие дни отдельное совещание с руководителями УК. Ожидаем гололедицу к выходным.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Мэр поручил усилить работу по очистке тротуаров на территориях многоквартирных домов.

Напомним, что от людей до сих пор поступает множество жалоб на неубранный снег и на заледеневшие тротуары.

В этом сезоне, помимо увеличения коммунальной техники, также увеличили число маршрутов очистки улично-дорожной сети — с 13 до 19 и тротуаров — с 17 до 23. Мэр отметил, что за выполнением работ техники и коммунальщиков тщательно следят.

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