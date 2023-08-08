В Белгород потекут китайские инвестиции

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В Китае Валентин Демидов намерен подписать партнёрское соглашение между Дэчжоу и Белгородом. Интересно, что инициатором этого события стала китайская сторона. Перед тем, как согласиться на предложение, мэр встречался с представителями бизнеса в Белгороде и выяснял, заинтересованы ли они в китайских инвестициях и торгово-промышленных связях с городом Дэчжоу. Только после этого было принято решение лететь в Китай.
После подписания соглашения китайская делегация планирует приехать в Белгород с ответным визитом.
Городской округ Дэчжоу находится в провинции Шаньдун. В городе проживают около 5,6 млн человек. Здесь построено самое большое в мире офисное здание, работающее на солнечной энергии.
Напомним, в Китае делают бронеплёнку, которой в Белгородской области хотят оклеить все окна школ и детских садов. Планируется, что это защитит детей от осколков стекла в случае обстрела образовательного или дошкольного учреждения. Испытания плёнки прошли 17 июля.