В Белгород потекут китайские инвестиции

В Китае Валентин Демидов намерен подписать партнёрское соглашение между Дэчжоу и Белгородом. Интересно, что инициатором этого события стала китайская сторона. Перед тем, как согласиться на предложение, мэр встречался с представителями бизнеса в Белгороде и выяснял, заинтересованы ли они в китайских инвестициях и торгово-промышленных связях с городом Дэчжоу. Только после этого было принято решение лететь в Китай.