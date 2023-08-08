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В Белгород потекут китайские инвестиции

8 августа 2023, 18:14
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Белгород намерен подписать партнёрское соглашение с китайским городом Дэчжоу. Для этого в Китай вылетел мэр областного центра Валентин Демидов. Планируется, что это поможет привлечь дополнительные инвестиции.

В Китае Валентин Демидов намерен подписать партнёрское соглашение между Дэчжоу и Белгородом. Интересно, что инициатором этого события стала китайская сторона. Перед тем, как согласиться на предложение, мэр встречался с представителями бизнеса в Белгороде и выяснял, заинтересованы ли они в китайских инвестициях и торгово-промышленных связях с городом Дэчжоу. Только после этого было принято решение лететь в Китай.

После подписания соглашения китайская делегация планирует приехать в Белгород с ответным визитом.

Городской округ Дэчжоу находится в провинции Шаньдун. В городе проживают около 5,6 млн человек. Здесь построено самое большое в мире офисное здание, работающее на солнечной энергии.

Напомним, в Китае делают бронеплёнку, которой в Белгородской области хотят оклеить все окна школ и детских садов. Планируется, что это защитит детей от осколков стекла в случае обстрела образовательного или дошкольного учреждения. Испытания плёнки прошли 17 июля.

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#Экономика#Валентин Демидов#Белгородский бизнес#Китай#Белгород#Артем Черненко
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