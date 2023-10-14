Стало известно, какая судьба ждёт скульптуру бабушки с флагом СССР в центре Белгорода

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В ответ на официальный запрос журналистов чиновники мэрии Белгорода рассказали, что на данный момент у горадминистрации нет планов убирать скульптуру бабушки с флагом по окончанию спецоперации. Иными словами, изваяние «прописалось» на Белгородском Арбате надолго.
Напомним, что фигуру бабушки установили на балконе жилой квартиры на Свято-Троицком бульваре. Ранее скульптуру поставили возле кинотеатра «Победа», но практически сразу на несчастную начали залезать вандалы — пришлось искать новое место.
В прошлом году эта украинская бабушка из-под Харькова на какое-то время стала звездой интернета и даже неофициальным символом спецоперации. Началось всё с видео, на котором пожилая женщина вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, приняв их за российских. Украинцы принесли ей еду: пока старушка принимала пакет, знамя отошло военному. Тот бросил его на землю и наступил, после чего сумку с продуктами женщина бросила.
Поступок пожилой женщины вдохновил многих: граффити с ней стали появляться в разных городах. Так, баннер с этой же самой бабушкой есть и в Шебекино.