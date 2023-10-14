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Published Сегодня, 08:06

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Скульптура бабушки с флагом СССР в Белгороде

Стало известно, какая судьба ждёт скульптуру бабушки с флагом СССР в центре Белгорода

14 октября 2023, 08:06
Фото: Bel.ru
Скульптура бабушки с флагом СССР в Белгороде

Скульптура бабушки с флагом СССР останется в Белгороде и после окончания СВО

В мэрии Белгорода ответили на запрос Бел.Ру и рассказали, какое будущее ждёт скульптуру украинской бабушки с флагом СССР.

В ответ на официальный запрос журналистов чиновники мэрии Белгорода рассказали, что на данный момент у горадминистрации нет планов убирать скульптуру бабушки с флагом по окончанию спецоперации. Иными словами, изваяние «прописалось» на Белгородском Арбате надолго.

Напомним, что фигуру бабушки установили на балконе жилой квартиры на Свято-Троицком бульваре. Ранее скульптуру поставили возле кинотеатра «Победа», но практически сразу на несчастную начали залезать вандалы — пришлось искать новое место.

В прошлом году эта украинская бабушка из-под Харькова на какое-то время стала звездой интернета и даже неофициальным символом спецоперации. Началось всё с видео, на котором пожилая женщина вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, приняв их за российских. Украинцы принесли ей еду: пока старушка принимала пакет, знамя отошло военному. Тот бросил его на землю и наступил, после чего сумку с продуктами женщина бросила.

Поступок пожилой женщины вдохновил многих: граффити с ней стали появляться в разных городах. Так, баннер с этой же самой бабушкой есть и в Шебекино.

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#Общество#Эксклюзив#Скульптура#Украинцы#Бабушка#Белгород#Спецоперация#Свято-троицкий бульвар#ВСУ#Пожилая женщина#Артем Черненко#Флаг СССР
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