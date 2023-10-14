Стало известно, какая судьба ждёт скульптуру бабушки с флагом СССР в центре Белгорода

В прошлом году эта украинская бабушка из-под Харькова на какое-то время стала звездой интернета и даже неофициальным символом спецоперации. Началось всё с видео, на котором пожилая женщина вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, приняв их за российских. Украинцы принесли ей еду: пока старушка принимала пакет, знамя отошло военному. Тот бросил его на землю и наступил, после чего сумку с продуктами женщина бросила.