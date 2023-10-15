Белгород выиграл сертификат на строительство ФОКа в «Губернаторской эстафете»

Интересно, что в августе мэрия Белгорода подверглась критике со стороны губернатора Вячеслава Гладкова из-за того, что не смогла предложить площадку для строительства быстровозводимого ФОКа. На это городской администрации дали неделю, но в срок чиновники не уложились. В итоге ФОК предложили строить в Белгородском районе. Гладков также посетовал, что Белгород мало уделяет внимания спорту.