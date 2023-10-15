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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 15:07

"Губернаторская эстафета"

Белгород выиграл сертификат на строительство ФОКа в «Губернаторской эстафете»

15 октября 2023, 14:32
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
"Губернаторская эстафета"
Столица региона стала победителем в общем зачёте в состоявшемся сегодня забеге. Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе теперь появится до конца следующего года, сообщили в региональном правительстве.

15 октября в Белгороде состоялась «Губернаторская эстафета». Участвовали в ней 1,1 тыс. спортсменов и 91 команда — победители легкоатлетических забегов на своих территориях, состоявшихся весной. Это сборные от образовательных учреждений, трудовые коллективы.

Муниципалитет, выигравший в общем зачёте, получил сертификат на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа). Победителем стал Белгород. До конца следующего года в столице региона должны построить современный ФОК.

Интересно, что в августе мэрия Белгорода подверглась критике со стороны губернатора Вячеслава Гладкова из-за того, что не смогла предложить площадку для строительства быстровозводимого ФОКа. На это городской администрации дали неделю, но в срок чиновники не уложились. В итоге ФОК предложили строить в Белгородском районе. Гладков также посетовал, что Белгород мало уделяет внимания спорту.

Спустя неделю после разгрома мэрии на оперсовещании пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода покинул Михаил Носков. Эту должность он занимал с июля 2016 года. Экс-чиновник комментировать свой уход не стал. Белгородцев, судя по комментариям в соцсетях, новость об уходе Носкова удивила.

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#Город#Белгородская область#ФОК#Сертификат#Новости Белгорода#Забег#Инна Рогова#Белгород#Губернаторская эстафета
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