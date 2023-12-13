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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Демидов рассказал, кто займётся велокаркасом Белгорода после ухода заммэра по ЖКХ

Демидов рассказал, кто займётся велокаркасом Белгорода после ухода заммэра по ЖКХ

13 декабря 2023, 17:58
Фото: 1MI
Вопрос задал белгородец Валентину Демидову во время прямого эфира 13 декабря.

Местный житель поинтересовался, кто займётся развитием велокаркаса города после ухода Александра Лоскутова с поста заммэра по ЖКХ.

Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос в мэрии курирует департамент городского хозяйства. Работы по развитию велокаркаса возглавит Василий Голиков, сообщил Демидов.

Мы уже в декабре планируем встречу с вузами города, чтобы обсудить вопрос создания велопарковок для студентов, которые, как мы думаем, будут одни из главных, кто заинтересован в том, чтобы максимально быстро создавалась велоинфраструктура. Всё в силе. Продолжаем работать. Готовим концепцию.
Валентин Демидов

Напомнил, что об уходе Александра Лоскутова с поста стало известно 12 декабря. Как рассказали Бел.Ру в администрации Белгорода, чиновник уволился, так как переходит на другое место работы.

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#Город#Новости Белгорода#Велодорожка#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Александр Лоскутов
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