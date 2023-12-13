Демидов рассказал, кто займётся велокаркасом Белгорода после ухода заммэра по ЖКХ

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Местный житель поинтересовался, кто займётся развитием велокаркаса города после ухода Александра Лоскутова с поста заммэра по ЖКХ.
Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос в мэрии курирует департамент городского хозяйства. Работы по развитию велокаркаса возглавит Василий Голиков, сообщил Демидов.
Мы уже в декабре планируем встречу с вузами города, чтобы обсудить вопрос создания велопарковок для студентов, которые, как мы думаем, будут одни из главных, кто заинтересован в том, чтобы максимально быстро создавалась велоинфраструктура. Всё в силе. Продолжаем работать. Готовим концепцию.
Валентин Демидов
Напомнил, что об уходе Александра Лоскутова с поста стало известно 12 декабря. Как рассказали Бел.Ру в администрации Белгорода, чиновник уволился, так как переходит на другое место работы.