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Published Сегодня, 16:50

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В Белгороде скульптуру бабушки с флагом СССР перенесли в новое место

В Белгороде скульптуру бабушки с флагом СССР перенесли в новое место

26 декабря 2023, 16:50
Фото: Bel.ru
Теперь скульптура находится в выставочном зале в музее. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов во время прямого эфира 26 декабря.

В ходе эфира белгородка сообщила мэру, что скульптура бабушки с флагом СССР находится в плохом состоянии, на скульптуре необходимо заменить флаг. Женщина предложила провести работы за свой счёт.

Фигура бабушки с флагом, которая стала одним из символов СВО, была создана по инициативе и за счёт средств граждан. Скульптура находилась долгое время на балконе одного из магазинов на Белгородском Арбате. Сейчас фигуру привели в порядок после длительного нахождения на улице.
Валентин Демидов

Также мэр сообщил, что скульптуру передали в музей на улице Мичурина: «В выставочном зале есть экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне и героям наших дней. Я думаю, что фигура обретёт правильное место, люди будут посещать музей и видеть этот экспонат».

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#Общество#Новости Белгорода#Скульптура#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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