В Белгороде скульптуру бабушки с флагом СССР перенесли в новое место

Также мэр сообщил, что скульптуру передали в музей на улице Мичурина: «В выставочном зале есть экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне и героям наших дней. Я думаю, что фигура обретёт правильное место, люди будут посещать музей и видеть этот экспонат».