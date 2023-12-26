В Белгороде скульптуру бабушки с флагом СССР перенесли в новое место

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В ходе эфира белгородка сообщила мэру, что скульптура бабушки с флагом СССР находится в плохом состоянии, на скульптуре необходимо заменить флаг. Женщина предложила провести работы за свой счёт.
Фигура бабушки с флагом, которая стала одним из символов СВО, была создана по инициативе и за счёт средств граждан. Скульптура находилась долгое время на балконе одного из магазинов на Белгородском Арбате. Сейчас фигуру привели в порядок после длительного нахождения на улице.
Валентин Демидов
Также мэр сообщил, что скульптуру передали в музей на улице Мичурина: «В выставочном зале есть экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне и героям наших дней. Я думаю, что фигура обретёт правильное место, люди будут посещать музей и видеть этот экспонат».