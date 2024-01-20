Все члены скандальной группировки из Белгорода находятся под стражей

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Стало известно, что все шестеро членов скандальной банды из Белгорода находятся под стражей. Об этом в субботу, 20 января, сообщил региональный следственный комитет.
Двоим фигурантам, 17-летнему и 19-летнему парням, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подростка также подозревают в возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Остальные фигуранты обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц.
Кроме того, следствие проверяет, причастны ли к совершению преступлений ещё двух 17-летних белгородцев. Их действиям дадут правовую оценку.
Напомним, накануне под стражу заключили четвёртого члена банды. До этого меры пресечения избрали 17-летнему, 19-летнему и 24-летнему парням.