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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В СК сообщили о заключении под стражу всех членов банды из Белгорода

Все члены скандальной группировки из Белгорода находятся под стражей

20 января 2024, 14:42
Фото: 1MI

В СК сообщили о заключении под стражу всех членов банды из Белгорода

Шестеро молодых людей, которые являются членами банды, нападавшей на прохожих, заключены под стражу. 17-летнему и 19-летнему фигурантам предъявлены обвинения, сообщили в региональном следкоме.

Стало известно, что все шестеро членов скандальной банды из Белгорода находятся под стражей. Об этом в субботу, 20 января, сообщил региональный следственный комитет.

Двоим фигурантам, 17-летнему и 19-летнему парням, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подростка также подозревают в возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Остальные фигуранты обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц.

Кроме того, следствие проверяет, причастны ли к совершению преступлений ещё двух 17-летних белгородцев. Их действиям дадут правовую оценку.

Напомним, накануне под стражу заключили четвёртого члена банды. До этого меры пресечения избрали 17-летнему, 19-летнему и 24-летнему парням.

Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
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#Белгородская область#Уголовное дело#Ск#Белгород#Наталья Корявых#Мера пресечения#Заключение под стражу#Банда подростков
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