Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По словам чиновника, преступная группа с участием несовершеннолетних, которые избивали прохожих на улицах, во дворах, в публичных местах, в торговых центрах в Белгороде, совершала преступления дерзко, не обращая внимания на случайных свидетелей и камеры видеонаблюдения. Более того, совершаемые преступления они снимали на видео, выкладывали в Сеть и вели свой Telegram-канал.
По официальной информации следователей, на 18:00 21 января установлены личности восьми участников преступной группы. Из числа подозреваемых и обвиняемых четверо несовершеннолетних.
Сегодня подтверждается, что преступные деяния совершались не только из хулиганских побуждений, но и на почве ненависти или вражды по признакам национальности. Следственные органы продолжают расследование уголовных преступлений. Вместе с этими делами в одно производство соединены уголовные дела, поступившие от органов внутренних дел в отношении четырёх фигурантов, один из которых несовершеннолетний.
Андрей Мухартов
Чиновник отметил, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются восемь лиц (двое несовершеннолетних). Ещё двое несовершеннолетних проверяются на причастность к совершению противоправных действий.