Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек

По словам чиновника, преступная группа с участием несовершеннолетних, которые избивали прохожих на улицах, во дворах, в публичных местах, в торговых центрах в Белгороде, совершала преступления дерзко, не обращая внимания на случайных свидетелей и камеры видеонаблюдения. Более того, совершаемые преступления они снимали на видео, выкладывали в Сеть и вели свой Telegram-канал.