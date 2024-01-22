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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек

Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек

22 января 2024, 07:30
Фото: 1MI
В отношении всех членов преступной группы возбудили уголовные дела. Подробнее рассказал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.

По словам чиновника, преступная группа с участием несовершеннолетних, которые избивали прохожих на улицах, во дворах, в публичных местах, в торговых центрах в Белгороде, совершала преступления дерзко, не обращая внимания на случайных свидетелей и камеры видеонаблюдения. Более того, совершаемые преступления они снимали на видео, выкладывали в Сеть и вели свой Telegram-канал.

По официальной информации следователей, на 18:00 21 января установлены личности восьми участников преступной группы. Из числа подозреваемых и обвиняемых четверо несовершеннолетних.

Сегодня подтверждается, что преступные деяния совершались не только из хулиганских побуждений, но и на почве ненависти или вражды по признакам национальности. Следственные органы продолжают расследование уголовных преступлений. Вместе с этими делами в одно производство соединены уголовные дела, поступившие от органов внутренних дел в отношении четырёх фигурантов, один из которых несовершеннолетний.
Андрей Мухартов

Чиновник отметил, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются восемь лиц (двое несовершеннолетних). Ещё двое несовершеннолетних проверяются на причастность к совершению противоправных действий.

Все члены банды из Белгорода находятся под стражей, а ВСУ продолжают обстрелы региона
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#Белгородский район#Уголовное дело#Несовершеннолетние#Видеонаблюдение#Белгород#Кристина Семенчук#Преступная группа#Банда#Национальность#Органы внутренних дел#Избиение прохожих#Банда подростков
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