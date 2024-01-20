Все члены банды из Белгорода находятся под стражей, а ВСУ продолжают обстрелы региона

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
20 января белгородский СК сообщил об избрании меры пресечения всем членам скандальной банды, нападавшей на прохожих в областном центре. Все шестеро заключены под стражу.
17-летнему и 19-летнему фигурантам предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти. Подростка ещё подозревают в в возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности. Остальных обвиняют в совершении хулиганских действий группой лиц.
Также в СК сообщили о проверке причастности к совершению преступлений ещё двух 17-летних белгородцев. Их действиям будет дана правовая оценка.
Банда состоит из шести человек. Некоторые из её членов ранее просили прощения за случившееся. В Сети появились видео с извинениями. Один из фигурантов извинялся перед «всем русским народом», а второй — перед «всей страной».
Ранее Бел.Ру публиковало историю одного из мужчин, пострадавших от рук хулиганов. Его дочь рассказала, что один из подростков напал на её отца ещё 16 декабря. Белгородец может остаться инвалидом.
На происходящее также отреагировал и губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что в такой ситуации необходимо реагировать «быстро и жёстко».
20 января как минимум два села Белгородской области попали под обстрелы ВСУ. Атакам подверглись Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге и Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге.
Новостроевку-Вторую противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник упал и сдетонировал. В результате происшествия пострадал газопровод. Среди жителей никто не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.
Затем губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки, которая ранее неоднократно была под огнём со стороны Украины. В результате атаки пострадал частный дом — там выбило окна, посекло фасад. Жители не пострадали. На месте инцидента также находились оперативные службы.
Также глава региона рассказал об итогах обстрелов, которые были ранее. По состоянию на 19 января после отражения воздушных атак системой ПВО повреждения зафиксировали в Белгородском районе.
Пять домов, МКД и автомобиль повреждены в Разумном. В Крутом Логе и Стрелецком пострадало по дому, в Новосадовом и Беловском — по автомобилю.
Белгородские вузы на месяц переходят на дистанционку. Подробнее об этом рассказали в группах учебных заведений в соцсетях. Дистанционно до 17 февраля учатся студенты БГИИКа. До 16 февраля такой формат будет у БУКЭПа. В БелГАУ аналогичная дата, но в СПО. Для бакалавров — до 26 января. Дальнейшую информацию будут сообщать исходя из оперативной обстановки.
Ранее с форматом обучения определились в БелГУ. Студенты по желанию смогут оформить индивидуальный график, а также подключаться к лекциям онлайн. Тем, кто захочет учиться очно, предоставят такую возможность. В БГТУ после дистанционной сессии студенты уходят на каникулы. Приказ о дальнейшем формате обучения, ориентировочно, появится 24 января.