Все члены банды из Белгорода находятся под стражей, а ВСУ продолжают обстрелы региона

Белгородские вузы на месяц переходят на дистанционку. Подробнее об этом рассказали в группах учебных заведений в соцсетях. Дистанционно до 17 февраля учатся студенты БГИИКа. До 16 февраля такой формат будет у БУКЭПа. В БелГАУ аналогичная дата, но в СПО. Для бакалавров — до 26 января. Дальнейшую информацию будут сообщать исходя из оперативной обстановки.