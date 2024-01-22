«Директор небо руками не закроет»: в Белгороде проверят частные школы и детсады

Гладков подчеркнул, что у него нет информации о том, выполняют ли эти учреждения требования оперштаба. Отсюда министерству образования вместе с прокуратурой предстоит выяснить, как работают частные организации, и выступить с предложениями, в каком формате лучше будет проводить занятия. Обсудить это, по словам губернатора, нужно «с каждым родителем».