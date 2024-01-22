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Published Сегодня, 06:45

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Дети

«Директор небо руками не закроет»: в Белгороде проверят частные школы и детсады

22 января 2024, 06:45
Фото: Midjourney
Дети

В Белгороде проверят обеспечение безопасности детей в частных школах и детсадах

На оперативном совещании правительства региона губернатор Гладков поручил минобразования вместе с прокуратурой проверить, как организована безопасность в частных образовательных учреждениях.
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Дети

Обстановка в приграничье продолжает быть сложной, отметил губернатор, и вчерашние события в Донецке тому подтверждение. Вместе с тем у белгородцев возникают вопросы, почему в государственных школах и детских садах сейчас введено дистанционное обучение и дети не могут посещать занятия очно, а частные организации — школы, спортивные клубы, детские сады — работают в обычном формате.

Гладков подчеркнул, что у него нет информации о том, выполняют ли эти учреждения требования оперштаба. Отсюда министерству образования вместе с прокуратурой предстоит выяснить, как работают частные организации, и выступить с предложениями, в каком формате лучше будет проводить занятия. Обсудить это, по словам губернатора, нужно «с каждым родителем».

«Потому что, с одной стороны, мы выполняем требования антитеррористической безопасности, с другой стороны существует ракетная опасность. И здесь уже директор учреждения, при всём желании, закрыть небо руками не в состоянии».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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