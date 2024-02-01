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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В белгородском правительстве объяснили перевод министерств на новый адрес

Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?

1 февраля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском правительстве объяснили перевод министерств на новый адрес

Административное здание намерены отремонтировать, а потом перевести туда часть правительства области и подведомственных ему учреждений. Журналисты Бел.Ру выяснили причины.

На сайте госзакупок появился лот, в котором сказано, что региональный УКС ищет подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции административного здания на ул. Чапаева, 21 в Белгороде.

После проведения работ там планируется разместить сотрудников министерств правительства области и подведомственных им учреждений. Среди них — минцифры, минстрой, минспорт, минкульт и другие.

Журналисты Бел.Ру выяснили причины переезда. В правительстве рассказали, что разместить органы госвласти и подведомственные им учреждения в здании по улице Чапаева, 21 планируют на постоянной основе.

Централизованное размещение позволит оперативнее решать вопросы, входящие в компетенцию данных структур, что положительно скажется на качестве оказываемых услуг населению, позволит оптимизировать поток документооборота, а также бюджетные расходы на транспорт.

Так, например, министерство строительства области и учреждения (ОГБУ «УКС Белгородской области», ГАУ БО «Управление государственной экспертизы» и др.) с которыми оно тесно взаимодействуют при решении одних управленческих задач, расположены по шести адресам. Вместе с тем ожидается и разгрузка транспортных потоков в центральной части города.
Из официального ответа регионального правительства

Окончательный список структур, которые переедут в новое здание, определят по результатам проектно-изыскательских работ. Тогда же будет понятно, какие работы предстоит выполнить и сколько средств на это нужно потратить.

При этом срок размещения органов государственной власти области и подведомственных им учреждений в новом здании ещё не установили.

Что касается помещений, которые освободятся после переезда, их смогут занять в приоритетном порядке муниципальные и государственные учреждения, некоммерческие общественные организации, которые работают в значимых для граждан направлениях.

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