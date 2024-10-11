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Недострой

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«Рискуете очень сильно»: Гладков — о строительстве домов в некоторых районах
11 октября, 13:10
Когда чиновники смогут переехать в недострой на Левобережье в Белгороде?
4 октября, 14:29
Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
1 февраля, 12:10
Белгородцы готовятся к открытию школ и вновь удивляются ценам на огурцы
30 января, 15:30
О недострое на Левобережье в Белгороде узнали в Верховном суде РФ
30 января, 15:04
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
30 января, 08:48
2023
Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?
16 августа 2023, 15:30
Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили
16 августа 2023, 08:38
Прокуратура предупредила компанию, с недостроя которой упала юная белгородка
3 августа 2023, 13:21
Цена недостроя на Левобережье в Белгороде может упасть на торгах до 49 млн
17 июля 2023, 11:21
Стоимость недостроя на Левобережье в Белгороде вновь изменилась
Здание находится на улице Чапаева, 21. Информация о его продаже появилась на сайте объявлений. Объект незавершённого строительства пытаются продать с 2020 года.
10 апреля 2023, 12:52
Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги
Недостроенный бизнес-центр в микрорайоне Левобережье выставили на торги за 131 млн рублей, пишет «Абирег». Ранее его пытались продать за 181 млн.
27 февраля 2023, 12:29
Недострой на Левобережье в Белгороде снова никто не купил
Начальная цена продажи здания недостроенного бизнес-центра на торгах составляла 159,5 млн рублей. Покупателей в итоге не нашлось, пишет «Абирег».
9 января 2023, 13:39
Компания без денег пыталась купить недострой на Левобережье в Белгороде
2 января 2023, 09:57
2022
Недострой на Левобережье в Белгороде снова не заинтересовал покупателей
Здание снова пытались продать на торгах за 181,3 млн рублей. Торги признали несостоявшимися, пишет «Абирег».
4 октября 2022, 06:45
Недострой на Левобережье в Белгороде снова пытаются продать на торгах
Объект продают за 181,3 млн рублей. В ходе торгов цена может снизится до 159,5 млн рублей. Здание пытаются продать с 2020 года, пишет «Абирег».
17 августа 2022, 14:28
В Белгороде изменились условия продажи недостроя на Левобережье
Лот объединили с другим имуществом без обременений. Начальная цена продажи указана в 178,8 млн рублей, следует из документов.
2 августа 2022, 11:43
На месте недостроя в Белгороде появится дом переменной этажности с подземной стоянкой
8 февраля 2022, 14:19
Недострой в центре Белгорода снесут ради строительства многоэтажного дома
7 февраля 2022, 17:49

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