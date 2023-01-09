Недострой на Левобережье в Белгороде снова никто не купил

Ранее сообщалось, что здание центра пыталась выкупить компания без денег. Владелец ООО «Капитал-Строй» Сергей Маслов обратился в арбитражный суд области с иском к ООО «Спектр-Мед 1». Истец потребовал признать договор купли-продажи от 7 февраля 2022 года недействительным и попросил вернуть 17 млн рублей задатка.