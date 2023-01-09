Недострой на Левобережье в Белгороде снова никто не купил

Недостроенный бизнес-центр на Левобережье в Белгороде так и не привлёк покупателей. Здание пытались продать на торгах за 159,5 млн рублей.
Во время аукциона ценник снизился до 131 млн рублей, хотя изначально центр планировали продать за 181,3 млн рублей. Торги в итоге признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Ранее сообщалось, что здание центра пыталась выкупить компания без денег. Владелец ООО «Капитал-Строй» Сергей Маслов обратился в арбитражный суд области с иском к ООО «Спектр-Мед 1». Истец потребовал признать договор купли-продажи от 7 февраля 2022 года недействительным и попросил вернуть 17 млн рублей задатка.
Напомним, строительство бизнес-центра пришлось остановить из-за банкротства застройщика. Здание в 2014 году продали компании «Спектр-Мед 1», но она работы так и не завершила.