Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили

Бизнес-центр на улице Чапаева начали строить в 2004 году. Предполагалось, что здесь будет ТД «Александровский» с гостинично-административным комплексом, рестораном, помещениями для офисов, автосалоном, стоянкой. Однако в итоге работы выполнили лишь на 8%.