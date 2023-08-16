Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
В Белгороде выкупили многострадальный недострой. Находится он на улице Чапаева — в микрорайоне Левобережье.
Покупателем стало АО «Белгородская ипотечная корпорация». Компания приобрела недострой за 51,8 млн рублей. В единый лот вошли само здание и участок под ним, товарно-материальные ценности, часть долевой собственности на бизнес-центр и землю. Первоначальная стоимость на аукционе при этом составляла 129,6 млн рублей.
Бизнес-центр на улице Чапаева начали строить в 2004 году. Предполагалось, что здесь будет ТД «Александровский» с гостинично-административным комплексом, рестораном, помещениями для офисов, автосалоном, стоянкой. Однако в итоге работы выполнили лишь на 8%.
Строительство пришлось приостановить из-за банкротства компании-застройщика и смены собственника. В 2013 году объект перешёл ООО «Спектр-мед 1», но и оно тоже разорилось.
Недострой пытаются продать с 2020 года. Однако торги часто признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
В феврале 2022 года недострой выкупило ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах белгородского ООО «Капитал-строй». Однако победитель аукциона уклонился от исполнения обязательств по торгам, после чего бизнес-центру вновь пытались найти владельца.