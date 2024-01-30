О недострое на Левобережье в Белгороде узнали в Верховном суде РФ

Это не первая новость о недострое на Левобережье за сегодняшний день. Ранее стало известно, что в здание, вероятно, планируют перебраться белгородские чиновники. Однако произойдёт это всё равно нескоро. Пока лишь опубликована закупка на создание проекта и проведение изыскательных работ в здании за 10,5 млн рублей.