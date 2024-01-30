О недострое на Левобережье в Белгороде узнали в Верховном суде РФ

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Фирма «Технологии и услуги», действовавшая в интересах белгородской компании «Капитал-строй», в 2022 году выкупила недостроенный бизнес-центр на улице Чапаева у банкротящегося ООО «Спектр-Мед 1». Цена сделки составляла 181,3 миллиона рублей. Компания внесла задаток в размере 10%, но затем передумала и попросила вернуть ей 17,8 миллиона рублей.
В ноябре 2022 года белгородский арбитражный суд признал сделку недействительной. Уплаченный задаток постановили вернуть в пользу истца — владельца «Капитал-строя» Сергея Масалова.
В апреле 2023 года воронежский апелляционный суд оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений. В июле аналогичное решение принял арбитражный суд в Калуге. Уже в сентябре Верховный суд отказался передать кассационные жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Однако в январе 2024 года председатель Верховного суда — председатель коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова отменила определение судьи и приняла во внимание жалобы конкурсного управляющего «Спектр-Мед 1» Александра Максименко. Судебная коллегия рассмотрит жалобу и вынесет свой вердикт.
Это не первая новость о недострое на Левобережье за сегодняшний день. Ранее стало известно, что в здание, вероятно, планируют перебраться белгородские чиновники. Однако произойдёт это всё равно нескоро. Пока лишь опубликована закупка на создание проекта и проведение изыскательных работ в здании за 10,5 млн рублей.