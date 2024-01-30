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Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Недострой на Левобережье

О недострое на Левобережье в Белгороде узнали в Верховном суде РФ

30 января 2024, 15:04
Фото: Bel.ru
Недострой на Левобережье

Верховный суд отменил решение по делу о продаже недостроенного ТЦ в Белгороде

Верховный суд России отменил решения судов трёх инстанций по делу о продаже недостроенного торгового дома «Александровский», размещённого на улице Чапаева в Белгороде. Подробности рассказали журналисты «Фонаря».

Фирма «Технологии и услуги», действовавшая в интересах белгородской компании «Капитал-строй», в 2022 году выкупила недостроенный бизнес-центр на улице Чапаева у банкротящегося ООО «Спектр-Мед 1». Цена сделки составляла 181,3 миллиона рублей. Компания внесла задаток в размере 10%, но затем передумала и попросила вернуть ей 17,8 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года белгородский арбитражный суд признал сделку недействительной. Уплаченный задаток постановили вернуть в пользу истца — владельца «Капитал-строя» Сергея Масалова.

В апреле 2023 года воронежский апелляционный суд оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений. В июле аналогичное решение принял арбитражный суд в Калуге. Уже в сентябре Верховный суд отказался передать кассационные жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Однако в январе 2024 года председатель Верховного суда — председатель коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова отменила определение судьи и приняла во внимание жалобы конкурсного управляющего «Спектр-Мед 1» Александра Максименко. Судебная коллегия рассмотрит жалобу и вынесет свой вердикт.

Это не первая новость о недострое на Левобережье за сегодняшний день. Ранее стало известно, что в здание, вероятно, планируют перебраться белгородские чиновники. Однако произойдёт это всё равно нескоро. Пока лишь опубликована закупка на создание проекта и проведение изыскательных работ в здании за 10,5 млн рублей.

Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
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