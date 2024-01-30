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Левобережье

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О недострое на Левобережье в Белгороде узнали в Верховном суде РФ
30 января, 15:04
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
30 января, 08:48
2023
Как получить новую выплату и что случилось с многострадальным недостроем в Белгороде?
16 августа 2023, 15:30
Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили
16 августа 2023, 08:38
Стоимость недостроя на Левобережье в Белгороде вновь изменилась
Здание находится на улице Чапаева, 21. Информация о его продаже появилась на сайте объявлений. Объект незавершённого строительства пытаются продать с 2020 года.
10 апреля 2023, 12:52
Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги
Недостроенный бизнес-центр в микрорайоне Левобережье выставили на торги за 131 млн рублей, пишет «Абирег». Ранее его пытались продать за 181 млн.
27 февраля 2023, 12:29
Недострой на Левобережье в Белгороде снова никто не купил
Начальная цена продажи здания недостроенного бизнес-центра на торгах составляла 159,5 млн рублей. Покупателей в итоге не нашлось, пишет «Абирег».
9 января 2023, 13:39
2022
Недострой на Левобережье в Белгороде снова не заинтересовал покупателей
Здание снова пытались продать на торгах за 181,3 млн рублей. Торги признали несостоявшимися, пишет «Абирег».
4 октября 2022, 06:45
В Белгороде изменились условия продажи недостроя на Левобережье
Лот объединили с другим имуществом без обременений. Начальная цена продажи указана в 178,8 млн рублей, следует из документов.
2 августа 2022, 11:43

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