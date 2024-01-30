Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:51
УКС Белгородской области ищет исполнителя контракта, который создаст проект и проведёт изыскательные работы в административном здании на улице Чапаева, 21. Начальная цена контракта составила 10 млн 568 тыс. 491 рубль. Название компании, которая займётся проектом, станет известно 19 февраля.
Подрядчик должен обследовать и обмерить объект, выполнить геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, разработать альбом архитектурно-градостроительных решений с последующим согласованием.
Работы должны завершить в течение 60 дней после заключения контракта.
Отметим, что в закупке также размещён документ с планируемым размещением органов государственной власти и подведомственных организаций в здании на улице Чапаева, 21. Среди них — минцифры, минстрой, минспорт, минкульт и другие. Указано также, что проектирование объекта поручено провести по поручению губернатора.
Напомним, что строительство здания на Чапаева велось с 2004 года. Возведение объекта приостановили из-за банкротства компании-застройщика и смены собственника. Позже недострой пытался купить владелец одной организации без ведома владельца компании. Летом 2023 года стало известно, что недострой выкупили за 51,8 млн рублей.