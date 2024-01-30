Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Недострой на Левобережье

Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде

30 января 2024, 08:48
Фото: Bel.ru
Недострой на Левобережье

В Белгороде проведут реконструкцию недостроя на Левобережье

УКС Белгородской области ищет подрядчика, который сделает проект и проведёт изыскательные работы в здании на улице Чапаева, 21. На эти работы готовы направить 10,5 млн рублей. Документы появились на госзакупках.

УКС Белгородской области ищет исполнителя контракта, который создаст проект и проведёт изыскательные работы в административном здании на улице Чапаева, 21. Начальная цена контракта составила 10 млн 568 тыс. 491 рубль. Название компании, которая займётся проектом, станет известно 19 февраля.

Подрядчик должен обследовать и обмерить объект, выполнить геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, разработать альбом архитектурно-градостроительных решений с последующим согласованием.

Работы должны завершить в течение 60 дней после заключения контракта.

Отметим, что в закупке также размещён документ с планируемым размещением органов государственной власти и подведомственных организаций в здании на улице Чапаева, 21. Среди них — минцифры, минстрой, минспорт, минкульт и другие. Указано также, что проектирование объекта поручено провести по поручению губернатора.

Напомним, что строительство здания на Чапаева велось с 2004 года. Возведение объекта приостановили из-за банкротства компании-застройщика и смены собственника. Позже недострой пытался купить владелец одной организации без ведома владельца компании. Летом 2023 года стало известно, что недострой выкупили за 51,8 млн рублей.

Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупили
Узнать подробнее
Читайте также:
Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде наконец выкупилиНедострой на Левобережье в Белгороде снова никто не купилКомпания без денег пыталась купить недострой на Левобережье в Белгороде
#Город#Реконструкция#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Левобережье#Недострой
Подпишитесь
Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде
Сегодня, 10:27
«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде
Сегодня, 09:12
Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
Сегодня, 06:03
Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Сегодня, 07:46
«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы
Сегодня, 07:35