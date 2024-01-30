Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде

Отметим, что в закупке также размещён документ с планируемым размещением органов государственной власти и подведомственных организаций в здании на улице Чапаева, 21. Среди них — минцифры, минстрой, минспорт, минкульт и другие. Указано также, что проектирование объекта поручено провести по поручению губернатора.