Компания без денег пыталась купить недострой на Левобережье в Белгороде

Владелец ООО «Капитал-Строй» Сергей Маслов обратился в Арбитражный суд области с иском к ООО «Спектр-Мед 1» с требованием признать договор купли-продажи от 7 февраля 2022 года недействительным. Также истец требовал вернуть задаток, внесённый «Капитал-Строем», в размере 17 млн рублей. Отметим, что в качестве соответчика в суде было привлечено ООО «Капитал-Строй».
Открытые торги прошли 13 декабря 2021 года. Победителем торгов признано ООО «Технологии и Услуги», действующее в интересах ООО «Капитал-Строй». Предметом договора купли-продажи является недостроенный бизнес-центр банкротящегося ООО «Спектр-мед 1», который расположен в Белгороде на улице Чапаева, 21.
Общая стоимость реализованного имущества по договору составила 181 млн рублей.
Согласно материалам дела, Сергей Маслов является мажоритарным участником с долей 80% в уставном капитале ООО «Капитал-Строй». Однако решение об одобрении сделки общим собранием участников не принималось, на общее собрание участников Общества не выносилось. А информацию об участии ООО «Капитал-Строй» в торгах и о приобретении имущества компании банкрота ООО Спектр-Мед 1» Маслов узнал из открытых источников и СМИ уже после подписания договора.
Истец также указывает, что никогда бы не одобрил покупку недостроя. У Общества нет и не было средств для достройки и введения в эксплуатацию недостроя на Левобережной. Также, согласно документам, задаток был перечислен за счёт заёмных средств. Также отметим, что балансовая стоимость активов ООО «Капитал-Строй» составляет 600 тыс. рублей. Таким образом, стоимость сделки превышает 25% стоимости активов «Капитал-Строй».
В итоге суд признал сделку и соглашение о задатке недействительными. С ООО «Спектр-Мед 1» и ООО «Капитал-Строй» взыскали по 6 тыс. рублей госпошлины. Также «Капитал-Строю» вернули 17 млн рублей задатка. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.
Согласно данным аналитической системы «Спарк», ООО «Капитал-Строй» было зарегистрировано в 2021 году. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. В настоящий момент генеральным директором организации является Олеся Черных. Бенефициар — Сергей Маслов. Сумма чистых активов компании по итогам 2021 года составила 100 тыс. рублей.
Напомним, что ранее условия продажи недостроя на Левобережной изменились. Лот объединили с другим имуществом, которое залогом не обременено.