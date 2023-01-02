Компания без денег пыталась купить недострой на Левобережье в Белгороде

Истец также указывает, что никогда бы не одобрил покупку недостроя. У Общества нет и не было средств для достройки и введения в эксплуатацию недостроя на Левобережной. Также, согласно документам, задаток был перечислен за счёт заёмных средств. Также отметим, что балансовая стоимость активов ООО «Капитал-Строй» составляет 600 тыс. рублей. Таким образом, стоимость сделки превышает 25% стоимости активов «Капитал-Строй».