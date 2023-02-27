Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Здание, расположенное по улице Чапаева, 21, пытаются продать с 2020 года. Сначала его выставляли на торги за 181 млн рублей. Позже цена упала до 159,5 млн рублей, а затем — до 131 млн. Однако снижение стоимости не привлекло покупателей, торги признали несостоявшимися.
Сейчас цена лота стартует со 131 млн рублей и может упасть до 129,7 млн в период торгов.
Строить бизнес-центр начали в 2004 году, но в 2011 году работы заморозили. На сегодняшний день объект завершили лишь на 8%. Компания ООО «Торговый дом „Алексеевский“», которая вела работы, признана банкротом.
В 2013 году недострой продали ООО «Спектр-мед 1». Однако и эта организация завершить работы не смогла.
После этого объект несколько раз выставляли на торги. В начале минувшего года его удалось продать: за 181,3 млн рублей недострой пожелало приобрести ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах белгородского ООО «Капитал-строй». Однако оплату по договору в срок победитель аукциона так и не совершил. Подробности этой истории рассматривали в Арбитражном суде Белгородской области.