Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги

После этого объект несколько раз выставляли на торги. В начале минувшего года его удалось продать: за 181,3 млн рублей недострой пожелало приобрести ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах белгородского ООО «Капитал-строй». Однако оплату по договору в срок победитель аукциона так и не совершил. Подробности этой истории рассматривали в Арбитражном суде Белгородской области.