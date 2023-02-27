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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги

27 февраля 2023, 12:29
Фото: "Абирег"

Недостроенный бизнес-центр в Белгороде попытаются продать за 131 млн рублей

Недостроенный бизнес-центр в микрорайоне Левобережье выставили на торги за 131 млн рублей, пишет «Абирег». Ранее его пытались продать за 181 млн.

Здание, расположенное по улице Чапаева, 21, пытаются продать с 2020 года. Сначала его выставляли на торги за 181 млн рублей. Позже цена упала до 159,5 млн рублей, а затем — до 131 млн. Однако снижение стоимости не привлекло покупателей, торги признали несостоявшимися.

Сейчас цена лота стартует со 131 млн рублей и может упасть до 129,7 млн в период торгов.

Строить бизнес-центр начали в 2004 году, но в 2011 году работы заморозили. На сегодняшний день объект завершили лишь на 8%. Компания ООО «Торговый дом „Алексеевский“», которая вела работы, признана банкротом.

В 2013 году недострой продали ООО «Спектр-мед 1». Однако и эта организация завершить работы не смогла.

После этого объект несколько раз выставляли на торги. В начале минувшего года его удалось продать: за 181,3 млн рублей недострой пожелало приобрести ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах белгородского ООО «Капитал-строй». Однако оплату по договору в срок победитель аукциона так и не совершил. Подробности этой истории рассматривали в Арбитражном суде Белгородской области.

Компания без денег пыталась купить недострой на Левобережье в Белгороде
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#Ольга Аксёнова#Недострой#Левобережье#Бизнес-центр#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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