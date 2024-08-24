Оперативность

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Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду
24 августа, 09:03
Белгородцы стали в два раза реже жаловаться на несвоевременный вывоз мусора
17 июня, 07:11
Год на границе, год — в тылу: Гладков предложил ротацию белгородским чиновникам
18 марта, 09:46
В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 10 многоэтажек
Повреждения зафиксировали в 72 квартирах, 25 частных домах и семи хозсубъектах. Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов в соцсетях.
14 марта, 15:33
Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
1 февраля, 12:10
2023
Людям и так тяжело: Гладков призвал оперативнее реагировать на проблемы инвалидов
16 октября 2023, 06:57
2022
Гладков поручил белгородским чиновникам оперативно опровергать фейки
28 февраля 2022, 09:52

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