Белгородцы стали в два раза реже жаловаться на несвоевременный вывоз мусора

Срывы графиков в Белгороде наблюдались на Харгоре, в районах Старого города, Репного, Савино и Крейды. Сегодня эти улицы зачищены на 100%, продолжается дозачистка Болховца и Железнодорожного посёлка. Дополнительная техника вышла на маршруты. Идут активные работы и в остальных районах. Но, например, под Шебекино и местами в Белгородском районе не позволяет вывезти весь мусор оперативная обстановка.