Белгородцы стали в два раза реже жаловаться на несвоевременный вывоз мусора

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Как рассказал министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, на данный момент уже отработано 657 жалоб. 390 обращений было из Белгородского района (уменьшение по сравнению с прошлым разом на 122%), 145 — из Белгорода (на 144%), 100 — из Шебекинского горокруга (на 97%), 91 — из Старооскольского горокруга (на 46%).
Срывы графиков в Белгороде наблюдались на Харгоре, в районах Старого города, Репного, Савино и Крейды. Сегодня эти улицы зачищены на 100%, продолжается дозачистка Болховца и Железнодорожного посёлка. Дополнительная техника вышла на маршруты. Идут активные работы и в остальных районах. Но, например, под Шебекино и местами в Белгородском районе не позволяет вывезти весь мусор оперативная обстановка.
«Для своевременного вывоза нам необходимо на маршрутах от 140 до 150 автомобилей. Усиливали работу по второй смене, дополнительно муниципальные районы привлекали на маршруты технику», — добавил Ботвиньев.
29 автомобилей «Еврологистика» остаются в ремонте, 24 уже починили. Напомним, что на прошлой неделе сразу власти заявили об одномоментном выходе из строя 59 мусоровозов. Это негативно сказалось на вывозе мусора на всей территории Белгородской области.