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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Несанкционированная свалка

Белгородец оставил мусор на незаконной свалке и получил штраф

21 февраля 2024, 16:33
Фото: управление экоохотнадзора
Несанкционированная свалка

Под Ровеньками в Белгородской области нашли незаконную свалку

Жителя Ровеньского района оштрафовали на 40 тыс. рублей. Отходы он привёз на автомобиле. Сотрудники регионального управления экоохотнадзора устанавливают размер вреда, причинённого почве.
Сюжет
Мусор

Белгородца оштрафовали за выброшенный мусор на несанкционированной свалке. Проживает нарушитель в Ровеньском районе.

Как сообщили в региональном управлении экоохотнадзора, специалисты ведомства зафиксировали нарушение природоохранного законодательства вблизи посёлка Ровеньки. Местный житель вывез отходы ТКО на упомянутую свалку. Мусор он привёз на автомобиле.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). За это белгородец получил штраф в размере 40 тыс. рублей.

Также сотрудники управления выясняют размеры вреда, причинённого почве.

Напомним, в начале февраля незаконную свалку нашли в белгородском лесу. Виновников оштрафовали и заставили убрать оставленные отходы.

Несанкционированная свалкаНесанкционированная свалка
Несанкционированная свалка
Фото: управление экоохотнадзора
Белгородцев, устроивших свалку в лесу, нашли по зарплатным листам
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#Общество#Белгородская область#Мусор#Свалка#Нарушение#Ровеньский район#Белгород#Наталья Корявых#ТКО
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