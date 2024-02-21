Белгородец оставил мусор на незаконной свалке и получил штраф

Нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). За это белгородец получил штраф в размере 40 тыс. рублей.