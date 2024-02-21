Белгородец оставил мусор на незаконной свалке и получил штраф

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Белгородца оштрафовали за выброшенный мусор на несанкционированной свалке. Проживает нарушитель в Ровеньском районе.
Как сообщили в региональном управлении экоохотнадзора, специалисты ведомства зафиксировали нарушение природоохранного законодательства вблизи посёлка Ровеньки. Местный житель вывез отходы ТКО на упомянутую свалку. Мусор он привёз на автомобиле.
Нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). За это белгородец получил штраф в размере 40 тыс. рублей.
Также сотрудники управления выясняют размеры вреда, причинённого почве.
Напомним, в начале февраля незаконную свалку нашли в белгородском лесу. Виновников оштрафовали и заставили убрать оставленные отходы.