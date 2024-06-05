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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Мусор

«Проблема есть»: Гладков — о многочисленных жалобах белгородцев на невывоз мусора

5 июня 2024, 16:50
Фото: 1MI
Мусор

Гладков объяснил белгородцам, почему есть проблемы с вывозом мусора

Зафиксировано около тысячи обращений от жителей региона по проблемам с вывозом мусора. Губернатор ответил, что у подрядчика сломано 62 единицы техники. Завтра проведут срочное совещание для решения вопроса.
Сюжет
Мусор

Белгородцы в соцсетях всё чаще публикуют обращения о проблемах с вывозом мусора. Одна из таких жалоб поступила из Майского. По словам местной жительницы, из-за отходов, которые долго не вывозят, «вонь стоит — просто жуть».

Губернатор Вячеслав Гладков признал, что проблема есть, и она серьёзная. Завтра, 6 июня, планируется провести срочное совещание.

Большая сейчас проблема с мусором. Понимаем причины. У подрядной организации [«Еврологистик» — прим. ред.], которая работает с ЦЭБом, 62 единицы техники сломано. С одной стороны, не наша проблема, потому что есть собственник, он должен разбираться. С другой стороны, от этого страдают люди. Поэтому много жалоб — сейчас около тысячи обращений.
Вячеслав Гладков

В следующий понедельник также детально обсудят проблему. Пока же будут искать пути решения проблемы. Глава региона согласился, что нужно принять срочные меры — «особенно в такую жару».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков
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