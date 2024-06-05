«Проблема есть»: Гладков — о многочисленных жалобах белгородцев на невывоз мусора

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Белгородцы в соцсетях всё чаще публикуют обращения о проблемах с вывозом мусора. Одна из таких жалоб поступила из Майского. По словам местной жительницы, из-за отходов, которые долго не вывозят, «вонь стоит — просто жуть».
Губернатор Вячеслав Гладков признал, что проблема есть, и она серьёзная. Завтра, 6 июня, планируется провести срочное совещание.
Большая сейчас проблема с мусором. Понимаем причины. У подрядной организации [«Еврологистик» — прим. ред.], которая работает с ЦЭБом, 62 единицы техники сломано. С одной стороны, не наша проблема, потому что есть собственник, он должен разбираться. С другой стороны, от этого страдают люди. Поэтому много жалоб — сейчас около тысячи обращений.
Вячеслав Гладков
В следующий понедельник также детально обсудят проблему. Пока же будут искать пути решения проблемы. Глава региона согласился, что нужно принять срочные меры — «особенно в такую жару».