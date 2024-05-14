Чем закончилась история о найденной в мусоре гумпомощи для военных под Белгородом?

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:36
В селе Маслова Пристань Шебекинского округа дворник обнаружила в мусорных контейнерах большую партию гуманитарного груза, который предназначался для российских военных. Груз включал продукты питания, постельное и нижнее бельё, лекарства, варежки, иконы и письма.
Сообщалось, что по данному делу полиция начала проверку. Однако в УМВД изданию ответили, что материалы передали в другое ведомство. При этом в Следственном комитете, прокуратуре и ФСБ информации об этом деле нет.
Получается, что расследование громкого инцидента с выброшенной гуманитаркой для военных остаётся незавершённым.
Напомним, что тогда прибывшие волонтёры сумели спасти около 80% выброшенных вещей. По прошествии времени неравнодушные жители региона стали интересоваться ходом расследования. В оперативном штабе не дали точного ответа, но отметили, что правоохранительные органы занимаются этим вопросом, а все спасённые вещи, письма и медикаменты будут переданы военнослужащим.