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Мусор

Чем закончилась история о найденной в мусоре гумпомощи для военных под Белгородом?

14 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
Мусор

В Белгородской области дело о выброшенной гумпомощи остаётся нераскрытым

Гуманитарную помощь для российских военных нашли в мусоре. В полиции сообщили «‎Фонарю»‎, что передали информацию в другое ведомство, но куда именно, непонятно.
Сюжет
Мусор

В селе Маслова Пристань Шебекинского округа дворник обнаружила в мусорных контейнерах большую партию гуманитарного груза, который предназначался для российских военных. Груз включал продукты питания, постельное и нижнее бельё, лекарства, варежки, иконы и письма.

Сообщалось, что по данному делу полиция начала проверку. Однако в УМВД изданию ответили, что материалы передали в другое ведомство. При этом в Следственном комитете, прокуратуре и ФСБ информации об этом деле нет.

Получается, что расследование громкого инцидента с выброшенной гуманитаркой для военных остаётся незавершённым.

Напомним, что тогда прибывшие волонтёры сумели спасти около 80% выброшенных вещей. По прошествии времени неравнодушные жители региона стали интересоваться ходом расследования. В оперативном штабе не дали точного ответа, но отметили, что правоохранительные органы занимаются этим вопросом, а все спасённые вещи, письма и медикаменты будут переданы военнослужащим.

Крупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Мусор#Новости Белгорода#Расследование#Военные#Белгород
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