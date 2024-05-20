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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Из белгородского приграничья 20 дней не могут вывезти мусор из-за обстрелов ВСУ

Погрязли в мусоре из-за ВСУ? Жители белгородского приграничья жалуются на невывоз ТКО

20 мая 2024, 15:47
Фото: 1MI

Из белгородского приграничья 20 дней не могут вывезти мусор из-за обстрелов ВСУ

Оперативно вывезти скопившийся в Шебекинском округе мусор не получается из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Больше всего ТКО, по словам жителей, образовалось в Новой Таволжанке. Перед жителями извинились сотрудники ЦЭБ и рассказали, из-за чего произошла такая задержка.
Сюжет
Мусор

Жители Новой Таволжанки бьют тревогу: по их словам, из их населённого пункта уже 20 дней не вывозят мусор.

Если месяц назад хоть как-то это делалось, то на сегодняшний день мы просто погрязли в тоннах мусора. На улице тепло, этот запах зловещий не даёт нам жить и дышать нормальным чистым воздухом! Из-за мусора образовываются стаи собак и кошек! Я понимаю, что у нас обстрелы и сотрудники боятся ехать, но нам как быть? За вывоз ТБО оплата производится исправно с каждого дома… так за что мы платим?
задала вопрос белгородка

На обращения отреагировали сотрудники ООО «Центр Экологической Безопасности». Они сообщили, что вывоз мусора из Шебекинского округа проводится тогда, когда оперативная обстановка в муниципалитете становится чуть спокойнее.

В связи с территориальной близостью расположения к границе сопредельного государства через систему спутникового мониторинга производится отслеживание спецтехники компании-транспортировщика, что несёт угрозу жизни и здоровью работникам компании. Как только появится возможность, вывоз отходов будет осуществлён в полном объёме. Региональный оператор прилагает максимальные усилия для решения проблемы. Пожалуйста, просим отнестись с пониманием к данной ситуации.
объяснились в организации
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#Александра Склярова#Белгородская область#Мусор#Белгород#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ
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