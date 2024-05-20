Погрязли в мусоре из-за ВСУ? Жители белгородского приграничья жалуются на невывоз ТКО

Из белгородского приграничья 20 дней не могут вывезти мусор из-за обстрелов ВСУ

Оперативно вывезти скопившийся в Шебекинском округе мусор не получается из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Больше всего ТКО, по словам жителей, образовалось в Новой Таволжанке. Перед жителями извинились сотрудники ЦЭБ и рассказали, из-за чего произошла такая задержка.

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