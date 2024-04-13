Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По словам градоначальника, основная задача властей — обезопасить людей в предстоящие праздничные дни. Много посетителей будет на городских кладбищах. К примеру, только на Ячнево около 97,5 тысяч захоронений.
Поэтому на городских кладбищах установят модульные укрытия. Их будет по три-восемь штук. Демидов добавил, что в праздники на каждом кладбище будут дежурить сотрудники мунстражи, ППС, ГОЧС.
Обсудили формат работы торговых точек. Важно, чтобы на въездах не создавались заторы. ГИБДД будут регулировать движение.
Валентин Демидов
Кроме этого, в текущем году на кладбищах установят 35 контейнеров для мусора объёмом по восемь кубов. В прошлом году власти оборудовали площадки ограждениями, чтобы обеспечить порядок.
Сейчас завершается покраска металлоконструкций, бордюров, побелка деревьев. Уже готовы пункты водоразбора. Также к праздникам установят 30 биотуалетов и завезут 350 кубов песка.
Напомним, модульные укрытия также установят на городских пляжах и парках. Работы уже начались.