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На белгородских кладбищах установят укрытия и биотуалеты

Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде

13 апреля 2024, 12:16
Фото: 1MI

На белгородских кладбищах установят укрытия и биотуалеты

О подготовке кладбищ к праздникам сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. Он рассказал, что в местах захоронений установят укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора.

По словам градоначальника, основная задача властей — обезопасить людей в предстоящие праздничные дни. Много посетителей будет на городских кладбищах. К примеру, только на Ячнево около 97,5 тысяч захоронений.

Поэтому на городских кладбищах установят модульные укрытия. Их будет по три-восемь штук. Демидов добавил, что в праздники на каждом кладбище будут дежурить сотрудники мунстражи, ППС, ГОЧС.

Обсудили формат работы торговых точек. Важно, чтобы на въездах не создавались заторы. ГИБДД будут регулировать движение.
Валентин Демидов

Кроме этого, в текущем году на кладбищах установят 35 контейнеров для мусора объёмом по восемь кубов. В прошлом году власти оборудовали площадки ограждениями, чтобы обеспечить порядок.

Сейчас завершается покраска металлоконструкций, бордюров, побелка деревьев. Уже готовы пункты водоразбора. Также к праздникам установят 30 биотуалетов и завезут 350 кубов песка.

Напомним, модульные укрытия также установят на городских пляжах и парках. Работы уже начались.

В парках Белгорода установили более 50 укрытий
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