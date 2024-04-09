«Пакеты летят из окон»: гора строительного мусора сползает в Архиерейскую рощу

Белгородцев просят разобраться со строительным мусором у рощи

Жителей домов по улице Горького в Белгороде не устраивает строительный мусор, который, как утверждается, не вывозят на протяжении двух недель. По словам женщины, мусора скопилось так много, что он начал скатываться в Архиерейскую рощу. На обращение отреагировали в Фонде ЖКХ региона.

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