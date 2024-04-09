«Пакеты летят из окон»: гора строительного мусора сползает в Архиерейскую рощу

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Жительница Белгорода рассказала, что за домами по улице Горького, 62 и 70 лежит гора строительного мусора. Его уборки местные жители ждут уже на протяжении двух недель.
Движений по вывозу нет, а гора мусора растёт и сползает в Архиерейскую рощу. Более того, интересно решён вопрос безопасности при проведении работ: во время фотосъёмки с окна третьего этажа мимо нас пролетел мешок со строительным мусором с пятого. Стоит говорить об ответственности подрядчика? Об экологии, загрязнении Архиерейской рощи? Или о безопасности с вышвыриваемым из окон строительным мусором?
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Фотографии скопившегося мусора женщина опубликовала в социальных сетях.
На обращение отреагировал исполняющий обязанности исполнительного директора фонда ЖКХ региона Алексей Куракин.
Строительный мусор с объекта вывозится планомерно по мере предоставления специализированного автотранспорта. Дополнительно Фондом в адрес подрядной организации ООО «Строительная Компания „ИнвестПромЭлит“ направлено уведомление о необходимости своевременного вывоза строительного мусора.
Алексей Куракин