Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Вход на кладбище под Белгородом завалили мусором

Под Белгородом перед Пасхой неизвестные перекрыли мусором вход на кладбище

29 апреля 2024, 12:02
Фото: кадр из видео белгородского отделения «Народного фронта»
Вход на кладбище под Белгородом завалили мусором
Неприятную картину наблюдали жители Крюково. Кто оставил строительный мусор, неизвестно, сообщает «Народный фронт».
Сюжет
Мусор

В Белгороде неизвестные оставили строительный мусор на кладбище в селе Крюково Яковлевского горокруга. Гора кирпичей появилась здесь перед праздником Пасхи. Местные жители утверждают, что мусор оставили буквально на входе.

В «Народном фронте» заявили, что обратились в местную администрацию.

Напомним, что белгородцам рекомендовали не посещать кладбища на Пасху и Красную горку. Власти опасаются, что в дни больших религиозных праздников ВСУ могут усилить атаки на регион. В целях безопасности на кладбищах Белгорода решили поставить укрытия.

Вход на кладбище под Белгородом завалили мусором
Видео: «Народный фронт Белгородская область»
Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
Узнать подробнее
Читайте также:
До конца недели на кладбищах в Белгороде появятся укрытияУкрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в БелгородеБелгородские кладбища проверят на наличие взрывчатки перед Пасхой
#Инна Рогова#Видео#Общество#Белгородская область#Мусор#Пасха#Новости Белгорода#Кладбище#Белгород#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
Почти половина ищущих работу были готовы уехать из Белгорода: что происходит?
Сегодня, 07:20
«Позорище»: Гладков раскритиковал оформление Белгорода ко Дню Победы
Сегодня, 07:29
Стало известно, когда белгородцы смогут получить первые выплаты от правительства РФ
Сегодня, 14:00
Собчак сообщила о трудностях, которые возникли при расселении белгородцев
Сегодня, 13:28
«Будем судиться»: белгородцы, бросившие родственников в ПВР, получили жёсткий ответ
Сегодня, 08:31
БГТУ им. В. Г. Шухова в Белгороде отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 07:00
"