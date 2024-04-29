Под Белгородом перед Пасхой неизвестные перекрыли мусором вход на кладбище

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В Белгороде неизвестные оставили строительный мусор на кладбище в селе Крюково Яковлевского горокруга. Гора кирпичей появилась здесь перед праздником Пасхи. Местные жители утверждают, что мусор оставили буквально на входе.
В «Народном фронте» заявили, что обратились в местную администрацию.
Напомним, что белгородцам рекомендовали не посещать кладбища на Пасху и Красную горку. Власти опасаются, что в дни больших религиозных праздников ВСУ могут усилить атаки на регион. В целях безопасности на кладбищах Белгорода решили поставить укрытия.