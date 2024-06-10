Сломалась треть машин: из-за чего в этот раз не вывозили мусор в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк, с 1 по 8 июня поступило 1534 обращения на несвоевременный вывоз мусора. Основной прирост «выпал» на Белгородский район — 709 обращений. Из Белгорода поступило 355 жалоб — это прирост на 78% процентов. 197 обращения поступило из Шебекино, 134 — из Старого Оскола.
«Основной причиной послужил срыв графиков. Он произошёл критический — по 120 населённым пунктам. Послужило этому то, что у перевозчика, компании „Еврологистик“, одновременно оказалось в краткосрочном или долгосрочном ремонте 54 единицы техники, или 29% от необходимого числа», — объяснил чиновник.
Для исправления ситуации с пятницы по воскресенье муниципальные районы вывели дополнительную технику — тракторы, мусоровозы. Работало и 128 единиц перевозчика.
Также по решению Вячеслава Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Перед «Еврологистиком» поставили задачу закончить работы до конца недели. Средства глава региона потребовал вернуть.
«Белгород вышел в нормальный плановый маршрут. Белгородский район зачищен почти на 100%», — подытожил Довгалюк.
В плане осталось 18 пунктов.