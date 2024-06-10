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Проблемы с вывозом мусора в Белгородской области объяснили поломкой трети машин

Сломалась треть машин: из-за чего в этот раз не вывозили мусор в Белгородской области

10 июня 2024, 06:46
Фото: 1MI

Проблемы с вывозом мусора в Белгородской области объяснили поломкой трети машин

Во время оперсовещания с правительством региона замгубернатора Сергей Довгалюк объяснил ситуацию с вывозом мусора. По словам чиновника, у «Еврологистика» одновременно в ремонте оказалось 54 единицы техники.
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Деньги

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк, с 1 по 8 июня поступило 1534 обращения на несвоевременный вывоз мусора. Основной прирост «выпал» на Белгородский район — 709 обращений. Из Белгорода поступило 355 жалоб — это прирост на 78% процентов. 197 обращения поступило из Шебекино, 134 — из Старого Оскола.

«Основной причиной послужил срыв графиков. Он произошёл критический — по 120 населённым пунктам. Послужило этому то, что у перевозчика, компании „Еврологистик“, одновременно оказалось в краткосрочном или долгосрочном ремонте 54 единицы техники, или 29% от необходимого числа», — объяснил чиновник.

Для исправления ситуации с пятницы по воскресенье муниципальные районы вывели дополнительную технику — тракторы, мусоровозы. Работало и 128 единиц перевозчика.

Также по решению Вячеслава Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Перед «Еврологистиком» поставили задачу закончить работы до конца недели. Средства глава региона потребовал вернуть.

«Белгород вышел в нормальный плановый маршрут. Белгородский район зачищен почти на 100%», — подытожил Довгалюк.

В плане осталось 18 пунктов.

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