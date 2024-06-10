Сломалась треть машин: из-за чего в этот раз не вывозили мусор в Белгородской области

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк, с 1 по 8 июня поступило 1534 обращения на несвоевременный вывоз мусора. Основной прирост «выпал» на Белгородский район — 709 обращений. Из Белгорода поступило 355 жалоб — это прирост на 78% процентов. 197 обращения поступило из Шебекино, 134 — из Старого Оскола.