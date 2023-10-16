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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 11:54

Гладков поручил отработать обращения белгородских инвалидов за сутки

Людям и так тяжело: Гладков призвал оперативнее реагировать на проблемы инвалидов

16 октября 2023, 06:57
Фото: 1MI

Гладков поручил отработать обращения белгородских инвалидов за сутки

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков призвал внимательнее относиться к возможным проблемам инвалидов. Особенно в конце года, когда велик шанс возникновения проблем.

Губернатор Вячеслав Гладков дал поручение отрабатывать имеющиеся жалобы инвалидов в течение суток. Глава региона сообщил, что возможет рост проблем: сейчас конец финансового года — могут быть «неприятные сюрпризы».

Но люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, не должны испытывать неудобства. Тем более, что государство предусматривает средства. И наша задача — обеспечить доступность решения проблем.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что инвалидам и так тяжело, поэтому любое неудобство они воспринимают как катастрофу. Подчинённые Гладкова заверили, что «людей не бросят».

Так, управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Белгородской области Ирина Шушкова рассказала, что на учёте стоят 3,5 тыс. инвалидов, нуждающиеся в подгузниках. Чтобы их обеспечить, фонд закупил 2 млн изделий — с помощью 11 госконтрактов на 80 млн рублей. Поставщиком стала московская компания.

Сегодня помогают оформить электронные сертификаты — это очень удобно. Своими силами мы помогаем довозом и доставкой, так как мы понимаем, что это лежачие люди.
Ирина Шушкова

Шушкова заявила, что подгузники в розничных сетях обходятся дороже, поэтому в фонде настраивают на получение электронных сертификатов, деньги с которых можно потратить на изделия.

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#Белгородская область#Инвалиды#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперативность#Подгузники#Артем Черненко#Фонд пенсионного и социального страхования
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