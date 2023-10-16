Людям и так тяжело: Гладков призвал оперативнее реагировать на проблемы инвалидов

Так, управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Белгородской области Ирина Шушкова рассказала, что на учёте стоят 3,5 тыс. инвалидов, нуждающиеся в подгузниках. Чтобы их обеспечить, фонд закупил 2 млн изделий — с помощью 11 госконтрактов на 80 млн рублей. Поставщиком стала московская компания.