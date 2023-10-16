Людям и так тяжело: Гладков призвал оперативнее реагировать на проблемы инвалидов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Губернатор Вячеслав Гладков дал поручение отрабатывать имеющиеся жалобы инвалидов в течение суток. Глава региона сообщил, что возможет рост проблем: сейчас конец финансового года — могут быть «неприятные сюрпризы».
Но люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, не должны испытывать неудобства. Тем более, что государство предусматривает средства. И наша задача — обеспечить доступность решения проблем.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что инвалидам и так тяжело, поэтому любое неудобство они воспринимают как катастрофу. Подчинённые Гладкова заверили, что «людей не бросят».
Так, управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Белгородской области Ирина Шушкова рассказала, что на учёте стоят 3,5 тыс. инвалидов, нуждающиеся в подгузниках. Чтобы их обеспечить, фонд закупил 2 млн изделий — с помощью 11 госконтрактов на 80 млн рублей. Поставщиком стала московская компания.
Сегодня помогают оформить электронные сертификаты — это очень удобно. Своими силами мы помогаем довозом и доставкой, так как мы понимаем, что это лежачие люди.
Ирина Шушкова
Шушкова заявила, что подгузники в розничных сетях обходятся дороже, поэтому в фонде настраивают на получение электронных сертификатов, деньги с которых можно потратить на изделия.