Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду

Также начинается подача горячей воды. С 7:00 центральные тепловые пункты перешли в режим подачи, и в ближайшее время горячее водоснабжение восстановят по всему городу, кроме многоквартирных домов микрорайонов Будённого и Ольминского, а также дома 11б микрорайона Макаренко, где компания «Теплоэнерго» завершает работы по ремонту сетей. К вечеру горячая вода будет предоставлена и в этих районах.