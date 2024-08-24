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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Старом Осколе восстановили подачу воды

Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду

24 августа 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney

В Старом Осколе восстановили подачу воды

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чесноков. Что касается горячего водоснабжения, подача воды начинается.
Сюжет
Авария

По словам чиновника, в центральной и юго-западной частях Старого Оскола восстановили водоснабжение. Процесс нормализации работы водных систем занял некоторое время. Чесноков добавил, что удалось достичь необходимого уровня аварийного запаса в резервуарах насосной станции. Но для предотвращения гидравлических ударов вода подаётся под минимальным давлением. Основной задачей, стоявшей перед коммунальщиками, было удаление воздуха из водопроводных систем.

После сброса воздуха из квартальных сетей запустили насосное оборудование, и холодная вода начала поступать в жилые дома. Глава муниципалитета отметил, что на данный момент параметры контрольных точек свидетельствуют о полной нормализации работы водоснабжения.

Однако остаются вопросы касательно конкретных адресов, что связано с наличием воздуха во внутридомовых системах. В таких случаях нужно обратиться в управляющую компанию, где специалисты оперативно примут необходимые меры.

Также начинается подача горячей воды. С 7:00 центральные тепловые пункты перешли в режим подачи, и в ближайшее время горячее водоснабжение восстановят по всему городу, кроме многоквартирных домов микрорайонов Будённого и Ольминского, а также дома 11б микрорайона Макаренко, где компания «Теплоэнерго» завершает работы по ремонту сетей. К вечеру горячая вода будет предоставлена и в этих районах.

Спасибо огромное старооскольцам за понимание и взаимодействие, волонтёрам за оказанную помощь в доставке воды, муниципальным, региональным и федеральным службам, участвующим в локализации аварии и организации работ, за слаженность, оперативность и качество.
Андрей Чесноков

Напомним, проблемы с водой у старооскольцев наблюдаются три дня. Из-за аварии на водопроводе с проблемой изначально столкнулись 80 тысяч жителей. На утро 23 августа без воды оставались 8 тыс. человек.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Авария#Вода#Горячая вода#Муниципалитет#Водоснабжение#Белгород#Насосная станция#Оперативность#Подача воды#Тепловые пункты
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