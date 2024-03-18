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Гладков предложил отстающим чиновникам поработать в белгородском приграничье

Год на границе, год — в тылу: Гладков предложил ротацию белгородским чиновникам

18 марта 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

Гладков предложил отстающим чиновникам поработать в белгородском приграничье

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову не понравилась проводимая некоторыми главами работа по профилактике лесных пожаров. Глава региона предложил провести ротацию, чтобы чиновники поработали в прифронтовой зоне.

На оперсовещании с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен работой некоторых чиновников по предотвращению лесных пожаров.

«Честно, мне кажется, что муниципальные образования, не являющиеся приграничными, а в нашей ситуации и прифронтовыми, как-то немного спустя рукава начинают выполнять свою работу. Может, нам ротацию устроить? Год — на границе, год — в тылу. Чтобы чётко понимать, что происходит», — Гладков.

Глава региона подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходима оперативность принятия решений и качество работы муниципальных органов власти.

Белгородский губернатор Гладков: Ситуация остаётся напряжённой
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#Профилактика#Чиновники#Белгород#Вячеслав Гладков#Решения#Муниципальные образования#Лесные пожары#Оперативность#Артем Черненко#Ротация
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