Год на границе, год — в тылу: Гладков предложил ротацию белгородским чиновникам

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
На оперсовещании с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен работой некоторых чиновников по предотвращению лесных пожаров.
«Честно, мне кажется, что муниципальные образования, не являющиеся приграничными, а в нашей ситуации и прифронтовыми, как-то немного спустя рукава начинают выполнять свою работу. Может, нам ротацию устроить? Год — на границе, год — в тылу. Чтобы чётко понимать, что происходит», — Гладков.
Глава региона подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходима оперативность принятия решений и качество работы муниципальных органов власти.