Год на границе, год — в тылу: Гладков предложил ротацию белгородским чиновникам

Гладков предложил отстающим чиновникам поработать в белгородском приграничье

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову не понравилась проводимая некоторыми главами работа по профилактике лесных пожаров. Глава региона предложил провести ротацию, чтобы чиновники поработали в прифронтовой зоне.