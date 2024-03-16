Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Гладков опубликовал фото бойцов белгородской самообороны со сбитым БПЛА

Гладков опубликовал фото бойцов белгородской самообороны со сбитым БПЛА

16 марта 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
В своих социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы территориальный самообороны сбили БПЛА. Он также опубликовал фото.

Как отметил глава региона, бойцы территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолётного типа в районе посёлка Масловой Пристани. К описанию губернатор прикрепил фото:

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, утром 16 марта дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией области. Также в воздухе удалось уничтожить восемь реактивных снарядов из РСЗО Vampire чешского производства.

В результате обстрела есть погибшие. Это мужчина и женщина. Ещё три человека получили ранения. Их доставили в больницу. Разрушения зафиксировали в многоэтажках и частном секторе областного центра и района.

Загорелись кровли и перекрытия: ВСУ обстреляли Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в БелгородеТрое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУВ Минобороны назвали число ликвидированных боевиков ВСУ в Белгородской области
#Белгородская область#Губернатор#Фото#Социальные сети#Погибшие#Белгород#Кристина Семенчук#Гладков#БПЛА#Территориальная самооборона#Белгородская самооборона#РСЗО Vampire
Подпишитесь
Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде
Сегодня, 07:17
Дрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшие
Сегодня, 05:34
Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ
Вчера, 15:35
Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру
Сегодня, 05:37
Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО
Сегодня, 06:13
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
Сегодня, 05:55