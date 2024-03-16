Гладков опубликовал фото бойцов белгородской самообороны со сбитым БПЛА

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как отметил глава региона, бойцы территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолётного типа в районе посёлка Масловой Пристани. К описанию губернатор прикрепил фото:
Напомним, утром 16 марта дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией области. Также в воздухе удалось уничтожить восемь реактивных снарядов из РСЗО Vampire чешского производства.
В результате обстрела есть погибшие. Это мужчина и женщина. Ещё три человека получили ранения. Их доставили в больницу. Разрушения зафиксировали в многоэтажках и частном секторе областного центра и района.