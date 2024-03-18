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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В ПВР находится около 600 жителей Грайворонского ГО Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: Ситуация остаётся напряжённой

18 марта 2024, 06:33
Фото: 1MI

В ПВР находится около 600 жителей Грайворонского ГО Белгородской области

Населённые пункты пока остаются без света. Воду же подают по временной схеме. О ситуации в приграничном Грайворонском горокруге сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Вода

В пункты временного размещения пришлось переехать около 600 жителям Грайворонского горокруга. Это число губернатор назвал во время утреннего видеообращения.

В целом же ситуация в приграничном горокруге остаётся напряжённой. Без света временно остаются 13 населённых пунктов, включая столицу муниципалитета — Грайворон. Также в список, по состоянию на вчерашний день, попали Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1.

Проблему пытаются решить: на месте работают специалисты. По словам главы региона, времени на устранение последствий понадобится немало.

Воду грайворонцам пока подают по временной схеме — с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. Что касается газоснабжения, ситуация в целом остаётся стабильной, заявил губернатор. Однако речь не идёт о тех домах, которые пострадали при взрывах.

Напомним, что накануне при очередной атаке ВСУ на Грайворонский горокруг пострадали два человека. Женщина получила слепое ранение головы, у мужчины — осколочные ранения головы и плеча.

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