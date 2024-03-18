Белгородский губернатор Гладков: Ситуация остаётся напряжённой

Воду грайворонцам пока подают по временной схеме — с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. Что касается газоснабжения, ситуация в целом остаётся стабильной, заявил губернатор. Однако речь не идёт о тех домах, которые пострадали при взрывах.