Белгородский губернатор Гладков: Ситуация остаётся напряжённой

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В пункты временного размещения пришлось переехать около 600 жителям Грайворонского горокруга. Это число губернатор назвал во время утреннего видеообращения.
В целом же ситуация в приграничном горокруге остаётся напряжённой. Без света временно остаются 13 населённых пунктов, включая столицу муниципалитета — Грайворон. Также в список, по состоянию на вчерашний день, попали Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1.
Проблему пытаются решить: на месте работают специалисты. По словам главы региона, времени на устранение последствий понадобится немало.
Воду грайворонцам пока подают по временной схеме — с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. Что касается газоснабжения, ситуация в целом остаётся стабильной, заявил губернатор. Однако речь не идёт о тех домах, которые пострадали при взрывах.
Напомним, что накануне при очередной атаке ВСУ на Грайворонский горокруг пострадали два человека. Женщина получила слепое ранение головы, у мужчины — осколочные ранения головы и плеча.