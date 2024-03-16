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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Гладков попросил по возможности оставить дошкольников в понедельник и вторник дома

Гладков попросил по возможности оставить дошкольников в понедельник и вторник дома

16 марта 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Если же родители работают на критических специальностях, власти помогут решить вопрос. Среди родителей, чьи дети посещают дежурные группы в детских садах, проведут опрос.

Региональные власти приняли ряд решений, которые касаются безопасности школьников и дошкольников. Что касается работы дежурных групп, глава региона Вячеслав Гладков дал поручение региональному министру образования Андрею Милёхину провести опрос среди родителей, чьи дети данные группы посещают.

Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит, будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Понятно, что и воспитатели, и нянечки, и технический персонал переживают.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что в Белгороде и районе ситуация сложная и вопрос безопасности детей самый главный.

Белгородские учащиеся школ и колледжей не будут учиться в понедельник и вторник
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#Белгородская область#Родители#Безопасность#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук#Министр образования#Воспитатели#Власти#Дошкольники#Понедельник#Региональные власти#Глава региона
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