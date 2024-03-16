Гладков попросил по возможности оставить дошкольников в понедельник и вторник дома

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Региональные власти приняли ряд решений, которые касаются безопасности школьников и дошкольников. Что касается работы дежурных групп, глава региона Вячеслав Гладков дал поручение региональному министру образования Андрею Милёхину провести опрос среди родителей, чьи дети данные группы посещают.
Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит, будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Понятно, что и воспитатели, и нянечки, и технический персонал переживают.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что в Белгороде и районе ситуация сложная и вопрос безопасности детей самый главный.