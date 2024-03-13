Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку

Вчера часть белгородских школ из-за обстрелов перевели в режим самообучения. Такой формат образования в Белгороде, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах в школах и колледжах объявили днями самоподготовки будет сохраняться до конца недели — в среду, четверг и пятницу.