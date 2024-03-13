Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Первыми о временном переходе в иной формат обучения сообщили в социальных сетях Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК). Ректор Сергей Курганский прокомментировал решение оперштаба и губернатора следующим образом:
«Это позволит вам, дорогие ребята, углубить свои знания, почитать дополнительную литературу, закрепить навыки, приобретённые на занятиях. У преподавателей есть возможность сосредоточиться, обдумать перспективные планы педагогической деятельности, сформулировать новые проекты развития», — Сергей Курганский.
Руководитель института призвал всех сохранять спокойствие и «проголосовать за будущее».
Как Бел.Ру сообщили студенты БГИИКа, о решении ректора они узнали сегодня утром. По словам учащихся, речь идёт не столько о дистанционном обучении, сколько о самоподготовке в комфортном для себя режиме.
Перейти в формат дистанта решили в БГТУ им. В. Г. Шухова. Если у студентов нет технической возможности подключиться к занятиям — они могут учиться самостоятельно, сообщили в соцсетях вуза.
Журналист Бел.Ру позвонил в Белгородский университет кооперации, экономики и права (БУКЭП). На том конце провода проректор по учебно-методической работе Елена Висторобская сообщила, что в университете тоже приняли решение уйти на время на дистанционный формат обучения. Студентов об этом оповестили по внутренним каналам.
«При отсутствии ракетной опасности учимся в дистанционном режиме. В случае сигнала мы, соответственно, информируем студентов и переходим на режим самоподготовки», — Елена Висторобская.
Вчера часть белгородских школ из-за обстрелов перевели в режим самообучения. Такой формат образования в Белгороде, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах в школах и колледжах объявили днями самоподготовки будет сохраняться до конца недели — в среду, четверг и пятницу.